https://arabic.sputniknews.com/20220407/محكمة-سودانية-تبرئ-وزير-خارجية-السودان-الأسبق-من-تهم-الإرهاب-ومحاولة-اغتيال-حمدوك-1060939551.html
محكمة سودانية تبرئ وزير خارجية السودان الأسبق من تهم الإرهاب ومحاولة اغتيال حمدوك
محكمة سودانية تبرئ وزير خارجية السودان الأسبق من تهم الإرهاب ومحاولة اغتيال حمدوك
برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، ووزير خارجية السودان الأسبق، إبراهيم غندور، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وتقويض النظام... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:28+0000
2022-04-07T12:28+0000
2022-04-07T12:28+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام سودانية، اليوم، قررت محكمة في الخرطوم: "تبرئة رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل ووزير خارجية السودان الأسبق، إبراهيم غندور و12 آخرين من أعضاء حزبه من التهم التي وجهت ضدهم حسب البلاغ رقم (5984)".وكانت السلطات الانتقالية اعتقلت إبراهيم غندور وآخرين منذ يونيو/تموز 2020، ووجهت اتهامات ضدهم بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وعضوي لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح وصلاح مناع.
https://arabic.sputniknews.com/20200317/النيابة-العامة-السودانية-تأمر-بالقبض-على-وزير-الخارجية-السابق-علي-كرتي-1044892620.html
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أخبار السودان اليوم
محكمة سودانية تبرئ وزير خارجية السودان الأسبق من تهم الإرهاب ومحاولة اغتيال حمدوك
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برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، ووزير خارجية السودان الأسبق، إبراهيم غندور، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وتقويض النظام الدستوري ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات السياسية في الحكومة السابقة.
الخرطوم - سبوتنيك
. وحسب وسائل إعلام سودانية، اليوم، قررت محكمة في الخرطوم: "تبرئة رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل ووزير خارجية السودان الأسبق، إبراهيم غندور و12 آخرين من أعضاء حزبه من التهم التي وجهت ضدهم حسب البلاغ رقم (5984)".
وكانت السلطات الانتقالية اعتقلت إبراهيم غندور وآخرين منذ يونيو/تموز 2020، ووجهت اتهامات ضدهم بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق
، عبد الله حمدوك، وعضوي لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح وصلاح مناع.