https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-عسكري-أمريكي-روسيا-تحرز-انتصارا-باهرا-في-أوكرانيا-1060922580.html
محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا
محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا
يرى محلل عسكري أمريكي أن روسيا تحقق انتصارات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتكمل إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T04:59+0000
2022-04-07T04:59+0000
2022-04-07T04:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سكوت ريتير، وهو مفتش الأسلحة الأممي في العراق سابقا، قال خلال مؤتمر يستعرض أحداث أوكرانيا:وأضاف أن روسيا تكسب هذه الحرب من النواحي كافة، وأنها بصدد إكمال إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.ويرى المحلل العسكري الأمريكي أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل قوات كبيرة من الجيش الأوكراني من خلال حشرها في كييف (العاصمة الأوكرانية) وفي مدينة أوديسا.وأشار إلى أن قصف مستودعات الوقود والذخيرة يحرم القوات الأوكرانية من إمكانية الاستفادة من آلياتها، وبالأخص الدبابات، ومدفعيتها وإمكانية التحرك ونقل التعزيزات.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا
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يرى محلل عسكري أمريكي أن روسيا تحقق انتصارات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتكمل إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن سكوت ريتير، وهو مفتش الأسلحة الأممي في العراق سابقا، قال خلال مؤتمر يستعرض أحداث أوكرانيا:
نشهد حربا واسعة في أوكرانيا. وتشير كل الدلائل إلى أن روسيا تكسبها.
وأضاف أن روسيا تكسب هذه الحرب من النواحي كافة، وأنها بصدد إكمال إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.
ويرى المحلل العسكري الأمريكي أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل قوات كبيرة من الجيش الأوكراني من خلال حشرها في كييف (العاصمة الأوكرانية) وفي مدينة أوديسا.
وأشار إلى أن قصف مستودعات الوقود والذخيرة يحرم القوات الأوكرانية من إمكانية الاستفادة من آلياتها، وبالأخص الدبابات، ومدفعيتها وإمكانية التحرك ونقل التعزيزات.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.