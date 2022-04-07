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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-عسكري-أمريكي-روسيا-تحرز-انتصارا-باهرا-في-أوكرانيا-1060922580.html
محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا
محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا
يرى محلل عسكري أمريكي أن روسيا تحقق انتصارات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتكمل إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T04:59+0000
2022-04-07T04:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سكوت ريتير، وهو مفتش الأسلحة الأممي في العراق سابقا، قال خلال مؤتمر يستعرض أحداث أوكرانيا:وأضاف أن روسيا تكسب هذه الحرب من النواحي كافة، وأنها بصدد إكمال إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.ويرى المحلل العسكري الأمريكي أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل قوات كبيرة من الجيش الأوكراني من خلال حشرها في كييف (العاصمة الأوكرانية) وفي مدينة أوديسا.وأشار إلى أن قصف مستودعات الوقود والذخيرة يحرم القوات الأوكرانية من إمكانية الاستفادة من آلياتها، وبالأخص الدبابات، ومدفعيتها وإمكانية التحرك ونقل التعزيزات.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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رصد عسكري, العالم

محلل عسكري أمريكي: روسيا تحرز انتصارا باهرا في أوكرانيا

04:59 GMT 07.04.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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يرى محلل عسكري أمريكي أن روسيا تحقق انتصارات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتكمل إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سكوت ريتير، وهو مفتش الأسلحة الأممي في العراق سابقا، قال خلال مؤتمر يستعرض أحداث أوكرانيا:
نشهد حربا واسعة في أوكرانيا. وتشير كل الدلائل إلى أن روسيا تكسبها.
وأضاف أن روسيا تكسب هذه الحرب من النواحي كافة، وأنها بصدد إكمال إحراز واحد من الانتصارات العسكرية الأكثر إبهارا في التاريخ المعاصر.
ويرى المحلل العسكري الأمريكي أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل قوات كبيرة من الجيش الأوكراني من خلال حشرها في كييف (العاصمة الأوكرانية) وفي مدينة أوديسا.
وأشار إلى أن قصف مستودعات الوقود والذخيرة يحرم القوات الأوكرانية من إمكانية الاستفادة من آلياتها، وبالأخص الدبابات، ومدفعيتها وإمكانية التحرك ونقل التعزيزات.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:19 GMT
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