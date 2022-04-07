https://arabic.sputniknews.com/20220407/محمد-بن-زايد-يوم-الصحة-العالمي-مناسبة-للتعاون-الدولي-في-مواجهة-الأوبئة-1060928520.html

محمد بن زايد: يوم الصحة العالمي مناسبة للتعاون الدولي في مواجهة الأوبئة

محمد بن زايد: يوم الصحة العالمي مناسبة للتعاون الدولي في مواجهة الأوبئة

علّق محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، على احتفال العالم بـ "يوم الصحة العالمي"، مؤكدا أنها مناسبة للتعاون في مواجهة الأوبئة العالمية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T08:54+0000

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وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "في يوم الصحة العالمي نجدد التقدير للعقول والسواعد المخلصة التي وقفت بشجاعة في مواجهة تحدي "كورونا ".وتابع: "نؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأمراض والأوبئة، وتعزيز الاستثمارات في المجال الصحي لتحقيق الاستدامة والتنمية وسعادة البشرية".ويتم التركيز في هذا اليوم على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها من أجل حماية صحة البشر حول العالم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.وتقول المنظمة إنه نحو 13 مليون حالة وفاة سنوية تنجم عن أسباب بيئية يمكن تجنبها، أبرزها التغيرات المناخية التي تعتبر آثارها من أكبر التهديدات الصحية للبشر.

https://arabic.sputniknews.com/20211010/في-اليوم-العالمي-للصحة-النفسية-هل-يمكن-أن-تكون-مريضا-نفسيا-دون-أن-تدري؟-1050395546.html

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