https://arabic.sputniknews.com/20220407/مرتزق-دنماركي-ضمن-القوات-الأوكرانية-يتحدث-عن-جرائم-حرب-ارتكبها-القوميون-بحق-الأسرى-الروس-1060951877.html

مرتزق دنماركي ضمن القوات الأوكرانية يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها القوميون بحق الأسرى الروس

مرتزق دنماركي ضمن القوات الأوكرانية يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها القوميون بحق الأسرى الروس

أكد مرتزق أجنبي يقاتل إلى جانب أوكرانيا على أثير قناة تلفزيونية غربية إعدامات جماعية للأسرى على يد القوات المسلحة الأوكرانية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T17:17+0000

2022-04-07T17:17+0000

2022-04-07T17:17+0000

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تحدث المرتزق الدنماركي "جوناس" الذي يقاتل إلى جانب أوكرانيا عن كيفية تعامل النازيين الجدد مع الروس: "في الواقع، الأوكران لا يعتبرون جنود الجيش الروسي الأسرى أشخاصًا".وأضاف: "في وقت سابق سمعت عن تبادل ناجح لأسرى الحرب، ولكن ما رأيته (في أوكرانيا) هو أنهم يقتلون الأسرى، ولقد تمكنت من التعرف على العديد من الأسرى الروس قبل إعدامهم".ووصف الدنماركي الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية بأنها جرائم حرب، مؤكداً أنه شخصياً لم يشارك في مثل هذه الإعدامات.وأمس، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صحة الفيديو الذي يصور مذبحة قام بها عناصر من الجيش الأوكراني ضد جرحى من الجنود الروس.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد تم تصوير الفيديو في 30 مارس/ آذار أثناء انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.ووثقت العديد من مقاطع الفيديو، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قيام النازيين الأوكرانيين وعناصر من الجيش الأوكراني، بتنفيذ جرائم حرب وعمليات قتل وتعذيب بحق الجنود الروس الأسرى، أو المدنيين.ونشرت حسابات أوكرانية مشاهد تزعم قيام القوات المسلحة الأوكرانية والمجموعات المتطرفة بارتكاب مذبحة وجريمة حرب مروعة بحق أسرى من الجيش الروسي الذين تم إلقاؤهم على الأرض تحيط بهم برك من الدماء.ويمكن مشاهدة أحد الجنود الجرحى وهو وما يزال على قيد الحياة ويتحرك، حيث يقوم الجندي الأوكراني بقتله بعدة رصاصات.كما توثق المشاهد جنديا مضرجا بالدماء وقد قتل بعد ربط يديه خلف ظهره، الأمر الذي يؤكد أنه كان أسيرا، في دليل واضح على تنفيذ جريمة حرب بحق الجنود الروس الأسرى، وفي مخالفة شديدة للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الجنود الأسرى.يمكن سماع القوميين المتطرفين في الفيديو وهم يقولون "المجد لأوكرانيا" (شعار المتعاونين النازيين في الحرب العالمية الثانية والذي يستخدمه غالبًا القوميون الأوكرانيون والنازيون الجدد) ويقولون إنهم استولوا على "تذكار" يشير إلى مركبة عسكرية نقش عليها حرف "V"، وهو علامة على استخدام المعدات العسكرية الروسية في عملية موسكو الخاصة.ويمكن مشاهدة الجريمة البشعة التي نفذها الجنود الأوكرانيون من خلال الضغط على رابط الفيديو الموجود (فيديو يتضمن مشاهد قاسية جدا)، حيث تعتذر وكالة "سبوتنيك" عن نشر المشاهد بسبب قساوتها الشديدة، كما تحذر الوكالة من أن الصور تحتوي على مشاهد قاسية جدا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-أمريكي-يؤكد-صحة-الفيديو-الذي-يصور-مذبحة-قام-بها-الجيش-الأوكراني-ضد-جنود-روس-1060918228.html

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