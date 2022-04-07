https://arabic.sputniknews.com/20220407/مسؤول-إيراني-العدو-يسعى-وراء-الحرب-الطائفية-داخل-البلاد-1060946379.html

مسؤول إيراني: العدو يسعى وراء الحرب الطائفية داخل البلاد

مسؤول إيراني: العدو يسعى وراء الحرب الطائفية داخل البلاد

قال برويز سروري، رئيس المجلس الأعلى للمحافظات الإيراني، اليوم الخميس، إن العدو يسعى إلى إثارة النعرات الطائفية وشن الحرب الدينية داخل بلاده. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:40+0000

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إيران

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وعزا برويز سروري سبب ذلك إلى الانتصارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية.وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات سروري جاءت خلال كلمة له في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمحافظات الإيراني، الذي عقد، اليوم، افتراضيا، تعليقا على حادث "الحرم الرضوي المقدس".وقال برويزر سروري: "من الواضح أن استراتيجية العدو اليوم هي تشويه سمعة إيران حيث يحاول تضخيم نقاط الضعف من خلال التقليل من أهمية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الإجراءات الإرهابية تدل على محاولة العدو إثارة الصراعات داخل بلاده، على خلفية تحقيقها نجاحات وانتصارات مختلفة على الساحة الدولية.ويشار إلى أن حادث "الحرم الرضوي المقدس" قد شهد جريمة طعن بالسكين طالت 3 رجال دين، قبل يومين، في مدينة مشهد المقدسة، وهو ما أدى إلى مقتلهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/طعن-3-من-علماء-الدين-في-إيران-ورئيسي-يوجه-المخابرات-بسرعة-لتحديد-العوامل-المؤثرة-في-الحادث-1060891881.html

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