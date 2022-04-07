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مصر تعلن موقفها من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
مصر تعلن موقفها من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
أعلنت مصر موقفها من مشروع القرار الخاص لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T17:19+0000
2022-04-07T17:19+0000
مصر
روسيا
مجلس حقوق الإنسان
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وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأضاف أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.وأوضح أن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.وبين أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى 75 عاماً.وأعرب المندوب المصري عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.كما أكد رفض مصر الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعلق-مشاركة-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1060950267.html
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مصر, روسيا, مجلس حقوق الإنسان

مصر تعلن موقفها من تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

17:19 GMT 07.04.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEمجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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أعلنت مصر موقفها من مشروع القرار الخاص لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأضاف أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن مصر تعتبر طرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها.
وأوضح أن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان
16:01 GMT
وبين أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى 75 عاماً.
وأعرب المندوب المصري عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
كما أكد رفض مصر الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وأتم قائلا "بناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، لا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لآثاره".

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