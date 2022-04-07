https://arabic.sputniknews.com/20220407/مقاربة-إيجابية-في-واشنطن-بشأن-بيع-مقاتلات-إف-16-لأنقرة-1060925181.html
مقاربة إيجابية في واشنطن بشأن بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة
مقاربة إيجابية في واشنطن بشأن بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة
أبدت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:18+0000
2022-04-07T07:18+0000
2022-04-07T07:18+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار تركيا اليوم
شراء مقاتلات إف-16
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وأشارت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الكونغرس ردا على رسالة تلقتها منه في 4 فبراير/شباط الماضي، إلى أن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها في الناتو في مناطق جغرافية مختلفة، وفق وكالة "الأناضول".وذكرت الرسالة أن شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" الروسية أضر بالعلاقات الثنائية وتسبب في فرض عقوبات عليها من قبل واشنطن، مشيرة إلى أن "الإدارة تعتقد أن هناك مع ذلك مصالح مقنعة لوحدة حلف الناتو وقدراته على المدى الطويل، وكذلك للأمن القومي الأمريكي والروابط الاقتصادية والتجارية التي تدعمها العلاقات التجارية الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا".وأوضحت أنه إذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع، فإنه سيخضع لموافقة الكونغرس.وفي مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الدفاع-التركية-المفاوضات-بشأن-إف-16-كانت-إيجابية-1060539758.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, شراء مقاتلات إف-16
مقاربة إيجابية في واشنطن بشأن بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة
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أبدت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.
وأشارت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الكونغرس ردا على رسالة تلقتها منه في 4 فبراير/شباط الماضي، إلى أن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها في الناتو في مناطق جغرافية مختلفة، وفق وكالة
"الأناضول".
وأضافت الرسالة، التي وقعتها نائبة المستشار المسؤول عن العلاقات مع الكونغرس في الخارجية الأمريكية ناز دوراك أوغلو: "دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا ولعلاقات التعاون الدفاعي يعتبر رادعا مهمًا ضد عناصر ضارة في المنطقة"، مضيفة أن "هناك مصالح مهمة في العلاقات الثنائية تدعمها العلاقات التجارية في مجال الدفاع".
وذكرت الرسالة أن شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" الروسية أضر بالعلاقات الثنائية وتسبب في فرض عقوبات عليها من قبل واشنطن، مشيرة إلى أن "الإدارة تعتقد أن هناك مع ذلك مصالح مقنعة لوحدة حلف الناتو وقدراته على المدى الطويل، وكذلك للأمن القومي الأمريكي والروابط الاقتصادية والتجارية التي تدعمها العلاقات التجارية الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا".
وأوضحت أنه إذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع، فإنه سيخضع لموافقة الكونغرس.
وفي مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.
وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي.