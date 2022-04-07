https://arabic.sputniknews.com/20220407/مقتل-6-وإصابة-12-شخصا-في-إطلاق-نار-جماعي-بولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-1060921252.html
مقتل 6 وإصابة 12 شخصا في إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا الأمريكية
مقتل 6 وإصابة 12 شخصا في إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار الجماعي الأخير الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات وشارك... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T00:46+0000
2022-04-07T00:46+0000
2022-04-07T00:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن ـ سبوتنيك. أسفر إطلاق نار كثيف على تقاطع شارع "K" وشارع 10 في سكرامنتو عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.وقالت الشرطة في بيان: "الأدلة في القضية تشير إلى أن ما لا يقل عن خمسة من الرماة أطلقوا النار أثناء إطلاق النار وأن تبادل إطلاق النار وقع بين مجموعتين على الأقل من الرجال".وأضاف: "بينما لا يمكننا في هذا الوقت تقديم تفاصيل عن الانتماء الدقيق لعصابة الأفراد المتورطين، فإن عنف العصابات والعصابات لا ينفصلان عن الأحداث التي أدت إلى عمليات إطلاق النار".وأضاف المسؤولون أن المحققين في القضية تلقوا حتى الآن 200 مقطع فيديو وصورة وغيرها من الأدلة التي تم إرسالها عبر بوابة أدلة مجتمعية ويقومون بدراستها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 6 وإصابة 12 شخصا في إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا الأمريكية
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قالت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا إن إطلاق النار الجماعي الأخير الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات وشارك فيه خمسة أشخاص على الأقل.
واشنطن ـ سبوتنيك
. أسفر إطلاق نار كثيف على تقاطع شارع "K" وشارع 10 في سكرامنتو عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وقالت الشرطة في بيان: "الأدلة في القضية تشير إلى أن ما لا يقل عن خمسة من الرماة أطلقوا النار أثناء إطلاق النار وأن تبادل إطلاق النار وقع بين مجموعتين على الأقل من الرجال".
وأضاف: "بينما لا يمكننا في هذا الوقت تقديم تفاصيل عن الانتماء الدقيق لعصابة الأفراد المتورطين، فإن عنف العصابات والعصابات لا ينفصلان عن الأحداث التي أدت إلى عمليات إطلاق النار
".
وأضاف المسؤولون أن المحققين في القضية تلقوا حتى الآن 200 مقطع فيديو وصورة وغيرها من الأدلة التي تم إرسالها عبر بوابة أدلة مجتمعية ويقومون بدراستها.