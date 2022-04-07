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منفذ هجوم تل أبيب لا يزال هاربا والشرطة الإسرائيلية تقول "الوضع خارج السيطرة"

منفذ هجوم تل أبيب لا يزال هاربا والشرطة الإسرائيلية تقول "الوضع خارج السيطرة"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد حادث إطلاق النار في تل أبيب، مساء اليوم ‏الخميس.‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T21:59+0000

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وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، إن "الوضع لم يتم السيطرة عليه بعد"، وبحسب العناصر الأولى التي كشفت عنها الشرطة، "فتح المسلح النار على مقهى في شارع ديزنغوف في تل أبيب، وانتشرت قوات أمنية مهمة للبحث عن المشتبه به"، وفقا موقع "i24" الإسرائيلي.وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، يجري مشاورات أمنية، كما اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مع القيادات الأمنية في مقر الوزارة في تل أبيب.وحذرت الشرطة المواطنين من الخروج إلى الشوارع.وأعلنت القوات الخاصة في جيش إسرائيل أنها تشارك في عمليات البحث عنه، كما أقامت قوات الأمن 3 نقاط تفتيش على طرق رئيسية في تل أبيب بعد وقوع الحادث، ولا تزال القوات تتنقل من منزل لآخر بحثا عن منفذ الهجوم، وفقا للإعلام الإسرائيلي.وقتل إسرائيليان على الأقل وأصيب 14 آخرون مساء اليوم الخميس، خلال إطلاق نار بوسط تل أبيب، في ما تقول الشرطة إنه هجوما إرهابيا جديدا تطارد مرتكبيه.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اعتداء بأسلحة نارية وقع في شارع ديوزينغوف وسط تل أبيب، ما تسبب في سقوط 14 مصابا بعضهم في حالة حرجة وخطيرة، فيما لقي اثنان مصرعهما.ونقلت عن تقارير أولية للشرطة أن إطلاق النار حدث في موقعين، وقع فيهما المصابون، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة وتباشر عمليات التمشيط وتطارد بالفعل أحد مطلقي النار، وتطالب المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحادث.وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة، وذكرت أن قوات الأمن تطوق مبنى في شارع ديزينغوف حيث يعتقد أن أحد المهاجمين يتحصن به.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/أفيخاي-أدرعي-بعد-هجوم-تل-أبيب-اتقوا-الله-على-الأقل-في-رمضان-1060958583.html

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