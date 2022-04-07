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https://arabic.sputniknews.com/20220407/ميشوستين-في-غضون-سنتين-إلى-ثلاث-سيتم-تصنيع-مكونات-طائرة-ms-21-محليا-1060930346.html
ميشوستين: في غضون سنتين إلى ثلاث سيتم تصنيع مكونات طائرة "MS-21" محليا
ميشوستين: في غضون سنتين إلى ثلاث سيتم تصنيع مكونات طائرة "MS-21" محليا
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن صناعة الطيران في روسيا الاتحادية تخطط لاستكمال استبدال استيراد مكونات طائرة "MS-21 "في غضون سنتين إلى 3 سنوات. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:56+0000
2022-04-07T09:56+0000
روسيا
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وقال ميشوستين في مجلس الدوما: "في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، تخطط صناعة الطيران لإكمال العمل على استبدال استيراد مكونات هذه الآلة بالكامل. وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من ستين مليار روبل لهذه الأغراض".وأجرت، في وقت سابق، طائرة مدنية روسية من طراز "MS-21" مزودة بمحرك " PD-14" الروسي أولى رحلاتها، في مدة زمنية وصلت لساعة و25 دقيقة، بنجاح.صرحت الخدمة الصحفية في "روستيخ" لـ"سبوتنيك"، أن الطائرة المزودة بمحرك روسي الصنع نجحت في القيام بأول رحلة جوية لها.
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ميشوستين: في غضون سنتين إلى ثلاث سيتم تصنيع مكونات طائرة "MS-21" محليا

09:56 GMT 07.04.2022
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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن صناعة الطيران في روسيا الاتحادية تخطط لاستكمال استبدال استيراد مكونات طائرة "MS-21 "في غضون سنتين إلى 3 سنوات.
وقال ميشوستين في مجلس الدوما: "في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، تخطط صناعة الطيران لإكمال العمل على استبدال استيراد مكونات هذه الآلة بالكامل. وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من ستين مليار روبل لهذه الأغراض".

وتعتبر طائرة "MS-21" الروسية من الجيل الجديد وتتسع لـ163 إلى 211 راكبا، ومن ميزاتها الرئيسية الجناح المصنوع من مواد مركبة روسية الصنع، وقامت الطائرة بأول رحلة لها في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأجرت، في وقت سابق، طائرة مدنية روسية من طراز "MS-21" مزودة بمحرك " PD-14" الروسي أولى رحلاتها، في مدة زمنية وصلت لساعة و25 دقيقة، بنجاح.
صرحت الخدمة الصحفية في "روستيخ" لـ"سبوتنيك"، أن الطائرة المزودة بمحرك روسي الصنع نجحت في القيام بأول رحلة جوية لها.
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