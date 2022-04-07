https://arabic.sputniknews.com/20220407/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للتحالف-الدولي-في-سوريا-1060921348.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي في سوريا... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T00:49+0000
2022-04-07T00:49+0000
2022-04-07T00:59+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا".وأضاف أن "المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
00:49 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 00:59 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي في سوريا بعدد من الصواريخ.
موسكو – سبوتنيك
. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا".
وأضاف أن "المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن".