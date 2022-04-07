عربي
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220407/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للتحالف-الدولي-في-سوريا-1060921348.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا
أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي في سوريا... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T00:49+0000
2022-04-07T00:59+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cddff2f8a358745d17bff34a41cd9952.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا".وأضاف أن "المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771822_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_00226c90b4728101bc78679abb0c5b97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

00:49 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 00:59 GMT 07.04.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف في حقل العمر النفطي في سوريا بعدد من الصواريخ.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بسوريا".
وأضاف أن "المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала