https://arabic.sputniknews.com/20220407/هل-تم-إعلان-براءة-الرئيس-السوداني-السابق-عمر-البشير-1060945458.html
أنباء عن براءة الرئيس السوداني السابق تثير جدلا واسعا.. هل أفرجوا عنه فعلا؟
أنباء عن براءة الرئيس السوداني السابق تثير جدلا واسعا.. هل أفرجوا عنه فعلا؟
انتشر مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي في السودان منشورات تزعم أن المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق عمر البشير برأته وأمرت بإخلاء سبيله. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:27+0000
2022-04-07T14:27+0000
2022-04-07T14:41+0000
أخبار السودان اليوم
عمر البشير
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وجاء في هذه المنشورات التي أرفقت بصور للرئيس السوداني السابق "البشير خارج السجن (..) المحكمة تعلن براءة عمر البشير من كل التهم الموجهة ضده وتأمر بإطلاق سراحه فوراً".الحقيقة حسب وسائل الإعلام السودانية، ما زال عمر البشير يمثل أمام القضاء السوداني في هذه القضايا وما زالت المحاكمات جارية ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.محاكمة البشيرفي 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.في السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.
https://arabic.sputniknews.com/20210811/السودان-يقرر-تسليم-البشير-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1049818517.html
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أخبار السودان اليوم, عمر البشير
أنباء عن براءة الرئيس السوداني السابق تثير جدلا واسعا.. هل أفرجوا عنه فعلا؟
14:27 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 14:41 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
انتشر مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي في السودان منشورات تزعم أن المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق عمر البشير برأته وأمرت بإخلاء سبيله.
وجاء في هذه المنشورات التي أرفقت بصور للرئيس السوداني السابق "البشير
خارج السجن (..) المحكمة تعلن براءة عمر البشير من كل التهم الموجهة ضده وتأمر بإطلاق سراحه فوراً".
الحقيقة
حسب وسائل الإعلام السودانية، ما زال عمر البشير يمثل أمام القضاء السوداني في هذه القضايا وما زالت المحاكمات جارية ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
محاكمة البشير
في 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
في السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية
بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.