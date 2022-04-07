https://arabic.sputniknews.com/20220407/هل-يمكن-أن-تمثل-الهدنة-بين-اليمن-والتحالف-العربي-لبنة-تأسيسية-لتحقيق-السلام--1060946037.html
هل يمكن أن تمثل الهدنة بين اليمن والتحالف العربي لبنة تأسيسية لتحقيق السلام
هل يمكن أن تمثل الهدنة بين اليمن والتحالف العربي لبنة تأسيسية لتحقيق السلام
بدا قرار وقف النار في حرب اليمن انتصاراً لصوت العقل وإنجاز كبير يؤسس لتفاهمات إقليمية ودولية واسعة . 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:37+0000
2022-04-07T14:37+0000
2022-04-07T14:37+0000
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هل يمكن أن تمثل الهدنة بين اليمن والتحالف العربي لبنة تأسيسية لتحقيق السلام
هل يمكن أن تمثل الهدنة بين اليمن والتحالف العربي لبنة تأسيسية لتحقيق السلام
اتفاق الهدنة جاء إثر تصعيد كبير في الهجمات المتبادلة بين الجانبين بعد ثمانية أعوام من الحرب، وعقد لقاءات مباشرة في مسقط بين الجانبين السعودي واليمني، التحالف بقيادة السعودية ظهر جاداً في تطبيق الهدنة وملتزماً بها من خلال بعض الإجراءات التي اتخذها، وجماعة "أنصار الله" أبدت استعدادها لتحويل هذه الهدنة لالتزام نهائي وفق شروط معينة، فهل لهذه الهدنة أن تحقق الاستقرار في المنطقة بعد كل هذه السنوات من المواجهات الطاحنة؟الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي في حديثه لـ "سبوتنيك" قال:بدوره اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني قال:التفاصيل في التسجيل الصوتي ....
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
هل يمكن أن تمثل الهدنة بين اليمن والتحالف العربي لبنة تأسيسية لتحقيق السلام
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بدا قرار وقف النار في حرب اليمن انتصاراً لصوت العقل وإنجاز كبير يؤسس لتفاهمات إقليمية ودولية واسعة .
اتفاق الهدنة جاء إثر تصعيد كبير في الهجمات المتبادلة بين الجانبين بعد ثمانية أعوام من الحرب، وعقد لقاءات مباشرة في مسقط بين الجانبين السعودي واليمني، التحالف بقيادة السعودية ظهر جاداً في تطبيق الهدنة وملتزماً بها من خلال بعض الإجراءات التي اتخذها، وجماعة "أنصار الله" أبدت استعدادها لتحويل هذه الهدنة لالتزام نهائي وفق شروط معينة، فهل لهذه الهدنة أن تحقق الاستقرار في المنطقة بعد كل هذه السنوات من المواجهات الطاحنة؟
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي في حديثه لـ "سبوتنيك
" قال:
"إن جس النبض ليس وارداً في حساباتنا أو أجندتنا، نحن تقدمنا بمبادرة حقيقة، واليوم اليمن أمام محاكاة صعبة إذ أنه مع الساعات الأولى عقب بدء تطبيق الهدنة سجلت عدة خروقات من قبل التحالف، والمراقبون يشككون في جدية التحالف بالالتزام بالهدنة معللين ذلك بأن التحالف دخلها مضطراً تجنبا لهجمات اليمن على منشآت النفط في السعودية والإمارات، في وقت لاتمتلكتان إرادة منفصلة خارج توجهات واشنطن ولندن وفي ظل أزمة النفط العالمية، القوى المحبة للسلام ستتوافق مهما كانت التنازلات، ونتمنى أن تكون هذه الهدنة فرصة سانحة لإحلال السلام الدائم بين الطرفين، ونشكر الدور الإيجابي الروسي والعماني وبعض دول الخليج في تحقيق هذه الهدنة".
بدوره اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني قال:
"استراتيجية التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ثابتة وتدعو للسلام، هذه الاستجابة من كافة الأطراف جاءت بدعوة من الأمم المتحدة وهذا إن كان اختراقا فهو جيد كي يكون فرصة للأشقاء في اليمن لقراءة الموقف والاتعاظ بما مضى، وأن يعي الحوثي بأن عمليات التحالف لن تنتهي حتى ينتهي الانقلاب أو يحدث الصلح بين جميع المكونات اليمنية، المجتمع الدولي موقفه سيء جداً مما يجري في اليمن تحديدا السياسة الأمريكية في عهد السيد بايدن رديئة جداً ومتخبطة وهي التي أودت بالمنطقة إلى هذه الأزمات، ومواقف الاتحاد الأوربي ليست جيدة، والموقف البريطاني منافق فيما يخص اليمن إذ أنه يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر، وبالتالي إذا انتهت فترة الهدنة دون التوصل إلى خطوط عريضة للسلام في اليمن، يعني أنه لا خيار إلا القوة العسكرية وأعتقد حينها سيكون هناك موقف دولي مختلف".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ....