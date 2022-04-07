https://arabic.sputniknews.com/20220407/وزارة-الصناعة-الروسية-نبذل-قصارى-جهدنا-للحفاظ-على-خط-إنتاج-لادا-1060951704.html

وزارة الصناعة الروسية: نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على خط إنتاج "لادا"

وزارة الصناعة الروسية: نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على خط إنتاج "لادا"

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إنتاج سيارات "لادا". 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T17:08+0000

2022-04-07T17:08+0000

2022-04-07T17:08+0000

روسيا

اقتصاد

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وأضاف مانتوروف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان إنتاج أكبر مجموعة ممكنة من مركبات معمل أفتوفاز".وأشار مانتوروف أيضًا إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا على تواصل مستمر مع شركة رينو".جدير بالذكر أن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تمتلك ما يقرب من 68% من مشروع مشترك مع "روستيك"، التي تمتلك بدورها شركة "أفتوفاز" لصناعة سيارات "لادا".وفي 23 مارس، أعلنت "رينو" تعليق أنشطة الإنتاج في روسيا، مضيفة أنها تدرس جميع الخيارات الممكنة الخاصة بحصتها في "أفتوفاز".وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في نهاية مارس/ آذار لاماضي، نقلاً عن مصادر، أن رينو تدرس نقل حصتها إلى مستثمر روسي.وقال مانتوروف إن "الدول الصديقة مستعدة لتزويد "أفتوفاز" بمستلزمات السيارات المفقودة.وأردف مانتولاوف: "في الواقع، هناك الكثير من الفرص المتاحة للشركات الروسية المنتجة لقطع السيارات، فلقد أنشأنا برنامجًا خاصًا لهذا الغرض بدعم من الدولة للقروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الصناعية، مع القدرة على التعويض جزئيًا عن شطب فوائد القروض المقدمة عند بدء الإنتاج".وتنتج شركة "أفتوفاز" سيارات وقطع غيار لعلامتين تجاريتين هما "لادا" و"رينو"، وتقع مرافق الإنتاج في مدينتي تولياتي وإيجيفسك الروسيتين.وتتكون علامة "لادا" التجارية من خمس من طرازات هي فيستا، وإكس راي، ولارغوس، وغرانتا، ونيفا.وتقود "لادا" ريادة سوق السيارات الروسية بحصة تزيد عن 20%، وتصدر لأكثر من 20 دولة، وفقًا لجمعية الأعمال الأوروبية، وزادت مبيعات الشركة في روسيا في عام 2021 بنسبة 2% لتصل إلى 350.7 ألف سيارة.

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