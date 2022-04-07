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https://arabic.sputniknews.com/20220407/وزير-الدفاع-الأمريكي-يقول-إنه-يحاول-التواصل-مع-نظيره-الروسي-منذ-منتصف-فبراير-دون-جدوى-1060948340.html
وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه يحاول التواصل مع نظيره الروسي منذ منتصف فبراير دون جدوى
وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه يحاول التواصل مع نظيره الروسي منذ منتصف فبراير دون جدوى
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إنه يحاول التواصل مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، دون جدوى. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:13+0000
2022-04-07T15:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي نحاول باستمرار التواصل مع زملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار منذ منتصف فبراير. لم ننجح كثيرا في ذلك لأن الروس لا يجيبون".واعتبر أوستن أن غياب الاتصالات مع روسيا على مستوى القيادة العسكرية "أمر محبط"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل حيال ذلك".وتابع قائلا: "لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة التواصل معهم. في رأيي من المهم في هذه المرحلة أن نكون قادرين على التواصل مع قيادتهم".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه يحاول التواصل مع نظيره الروسي منذ منتصف فبراير دون جدوى

15:13 GMT 07.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إنه يحاول التواصل مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، دون جدوى.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي نحاول باستمرار التواصل مع زملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار منذ منتصف فبراير. لم ننجح كثيرا في ذلك لأن الروس لا يجيبون".
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واعتبر أوستن أن غياب الاتصالات مع روسيا على مستوى القيادة العسكرية "أمر محبط"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل حيال ذلك".
وتابع قائلا: "لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة التواصل معهم. في رأيي من المهم في هذه المرحلة أن نكون قادرين على التواصل مع قيادتهم".
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