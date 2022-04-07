https://arabic.sputniknews.com/20220407/وزير-الدفاع-الروسي-يناقش-مع-نظيره-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-1060955418.html

وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره التركي الوضع في أوكرانيا

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا الإنسانية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T19:12+0000

2022-04-07T19:12+0000

2022-04-07T19:12+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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موسكو - سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه "في 7 نيسان/ أبريل 2022 وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الوطني للجمهورية التركية خلوصي أكار محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو".وتابعت أنه "خلال الاتصال تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وأولى الوزيران اهتماما خاصا للقضايا الإنسانية".وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان لها بأن خلوصي أكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، "أهمية وقف فوري لإطلاق النار، للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي، وضرورة الإجلاء الآمن للمدنيين من البر/ البحر، وخاصة ماريوبول".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدّعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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