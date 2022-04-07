https://arabic.sputniknews.com/20220407/وزير-الرياضة-المصري-يحسم-الجدل-حول-تجديد-عقد-محمد-صلاح-مع-ليفربول-1060947542.html

وزير الرياضة المصري يحسم الجدل حول تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وزير الرياضة المصري يحسم الجدل حول تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

حسم وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، جدل عدم تجديد نجم كرة القدم العالمي، محمد ‏صلاح، مع فريقه الإنجليزي "ليفربول".‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:53+0000

2022-04-07T14:53+0000

2022-04-07T14:53+0000

رياضة

مجتمع

ليفربول

مصر

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وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة "الشباب والرياضة" إن "صلاح يتجه في الوقت الحالي لتجديد التعاقد مع "ليفربول" خلال المرحلة المقبلة"، وفقا موقع "فرانس 24".وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه كان يتمنى أن يخوض محمد صلاح تجربة احترافية جديدة خارج إنجلترا.وأضاف أنه يتمنى انتقال صلاح إلى نادي جديد لاستكمال مشواره الاحترافي.يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع نادي "ليفربول" ينتهي في يونيو/ حزيران 2023.وذكرت تقارير بريطانية أن لاعب الكرة المصري وافق على تجديد عقده مع "ليفربول" حتى عام 2027.وكان قائد المنتخب المصري ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، قد وجه الفترة الماضية رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر.وقال صلاح عقب اللقاء داخل غرفة خلع الملابس في تصريحات نقلها موقع "في الجول": "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".ومضى قائلا: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".وأبلغ اللاعبين أنه فخور باللعب معهم، وكان ذلك شرفا له، معتبرا أن ما حدث "لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220317/صحيفة-محمد-صلاح-يخبر-زملاءه-في-ليفربول-موقفه-من-البقاء-مع-الريدز-والرحيل-إلى-إسبانيا-1060013144.html

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رياضة, مجتمع, ليفربول, مصر