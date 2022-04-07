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وفاة الروائي المصري مجيد طوبيا عن 84 عاما

وفاة الروائي المصري مجيد طوبيا عن 84 عاما

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الخميس، وفاة الكاتب المصري، الروائي والسيناريست مجيد طوبيا، عن عمر ناهز 84 عاما. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

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وتوفي الكاتب الكبير بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على أثرها المستشفى في مارس/ آذار الماضي، لكنه عاد بعدها إلى منزله، بحسب "رويترز".ونعى مجيد طوبيا، عدد من الكتاب والمؤلفين، منهم السيناريست عبد الرحيم كمال الذي كتب عبر موقع "فيسبوك": "وداعا الروائي والأديب المصري الكبير الأستاذ مجيد طوبيا، موهبة مصرية خالصة متفردة، رحمه الله رحمة واسعة".يشار إلى أن مجيد إسحاق طوبيا ولد في مارس 1938 بمحافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960 قبل أن يتعمق في دراسة الفن ويحصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1970، ثم دبلوم الدراسات العليا في الإخراج السينمائي عام 1972.أصدر مجيد طوبيا مجموعته القصصية الأولى (فوستوك يصل إلى القمر) عام 1967 وتبعتها عدة مجموعات منها (خمس جرائد لم تقرأ) و(الأيام التالية).من أعماله الروائية روايات "عذراء الغروب ودوائر عدم الإمكان وغرفة المصادفة الأرضية وترميم قضية أحمس وحكاية ريم الجميلة والهؤلاء وتغريبة بني حتحوت".تحول عدد من مؤلفاته إلى أعمال درامية منها فيلم (أبناء الصمت) إخراج محمد راضي الذي يعد من أبرز ما قُدم على شاشة السينما عن الفترة بين حربي 1967 و1973 في مصر كما كتب سيناريو وحوار فيلمي (حكاية من بلدنا) و(صانع النجوم) وقصة فيلم (قفص الحريم).حصل طوبيا على وسام العلوم والفنون عام 1979 وجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2013.

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