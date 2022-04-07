https://arabic.sputniknews.com/20220407/وكالة-تكشف-معلومات-تفصيلية-حول-الإفراج-عن-أرصدة-إيران-المجمدة-1060939897.html
وكالة تكشف معلومات تفصيلية حول الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة
وكالة تكشف معلومات تفصيلية حول الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن "معلومات تفصيلية تخص اتفاق يتعلق بالإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إحدى الدول". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:35+0000
2022-04-07T12:35+0000
2022-04-07T12:35+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة فارس الإيرانية، فإن "اتفاق الإفراج عن الأرصدة المجمدة تم توقيعه وبات قطعيا، ويحدد الإطار والآلية اللازمة لرفع الحظر عن جزء ملحوظ من الأرصدة المجمدة"، موضحة أن حجم الأرصدة المزمع الإفراج عنها يضاعف لمرات المبلغ المتوصل إليه بموجب الاتفاق مع بريطانيا ( 470 مليون يورو).وتؤكد المعلومات أنه "بموجب الآلية المحددة سيتم إيداع مبالغ الأرصدة المجمدة بعد الإفراج عنها في إطار زمني يمتد عدة أسابيع، في أحد حسابات إيران المصرفية، وأن الإطار المتفق عليه يماثل الاتفاق المتوصل عليه مؤخرا والمفرج بموجبه عن نحو 470 مليون يورو وتم إيداعها في حسابات إيران أيضا".وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، أمس الأربعاء، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مضیفا أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.أكدت الحكومة الإيرانية أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران.وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي: "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".يذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.
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https://arabic.sputniknews.com/20220406/وكالة-إيرانية-تعلن-التوصل-إلى-اتفاق-للإفراج-عن-جزء-كبير-من-الأصول-المجمدة-1060898906.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
وكالة تكشف معلومات تفصيلية حول الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن "معلومات تفصيلية تخص اتفاق يتعلق بالإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إحدى الدول".
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة فارس الإيرانية
، فإن "اتفاق الإفراج عن الأرصدة المجمدة تم توقيعه وبات قطعيا، ويحدد الإطار والآلية اللازمة لرفع الحظر عن جزء ملحوظ من الأرصدة المجمدة"، موضحة أن حجم الأرصدة المزمع الإفراج عنها يضاعف لمرات المبلغ المتوصل إليه بموجب الاتفاق مع بريطانيا ( 470 مليون يورو).
وتؤكد المعلومات أنه "بموجب الآلية المحددة سيتم إيداع مبالغ الأرصدة المجمدة بعد الإفراج عنها في إطار زمني يمتد عدة أسابيع، في أحد حسابات إيران المصرفية، وأن الإطار المتفق عليه يماثل الاتفاق المتوصل عليه مؤخرا والمفرج بموجبه عن نحو 470 مليون يورو وتم إيداعها في حسابات إيران أيضا".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، أمس الأربعاء، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة
.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
"، عن مصدر مطلع، قوله إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید"، مضیفا أن "الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده
، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.
أكدت الحكومة الإيرانية أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران.
وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي
: "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".
يذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979
، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.