https://arabic.sputniknews.com/20220407/-إميل-لحود-نحن-مع-روسيا-وسندافع-عنها-على-أراضينا-في-لبنان-من-أي-استفزاز--1060941481.html
إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز
إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز
دعت سفارة روسيا لدى لبنان ، في بيان لها مواطني أوكرانيا إلى التوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:03+0000
2022-04-07T13:03+0000
2022-04-07T13:04+0000
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إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز
إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز
وقالت السفارة أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".يقول السياسي اللبناني والنائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز
13:03 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
دعت سفارة روسيا لدى لبنان ، في بيان لها مواطني أوكرانيا إلى التوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت السفارة أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".
يقول السياسي اللبناني والنائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" كما عودتنا الدولة الروسية بتتبع الأنظمة والقوانين الدولية، والتي تراعي دائما المعايير، والتي لسوء الحظ، لا تسأل عنها دول كالولايات المتحدة، وبالطبع الملاحظة موجهة هنا بالدرجة الأولى للدولة اللبنانية، لإنها هي مسؤولة تجاه ما يحصل على أراضيها، وما يحصل خطأ، لإنه من منطلق دبلوماسي، ممنوع على أي دولة أن تعتدي على أي دولة أخرى، بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يحصل من الناحية الأوكرانية تجاه روسيا".
وأشار لحود إلى أننا مع روسيا وسندافع عنها، خاصة على أراضينا في لبنان، ومن واجبنا على مستوى الدولة، أن نقف إلى جانب من وقف معنا ضد الإرهاب في سوريا ولبنان، وأن نمنع أي حركة من هذا النوع، وبأي شكل من الأشكال".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..