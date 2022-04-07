https://arabic.sputniknews.com/20220407/-إميل-لحود-نحن-مع-روسيا-وسندافع-عنها-على-أراضينا-في-لبنان-من-أي-استفزاز--1060941481.html

إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز

إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز

دعت سفارة روسيا لدى لبنان ، في بيان لها مواطني أوكرانيا إلى التوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T13:03+0000

2022-04-07T13:03+0000

2022-04-07T13:04+0000

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إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز إميل لحود: نحن مع روسيا وسندافع عنها على أراضينا في لبنان من أي استفزاز

وقالت السفارة أنه "في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام".يقول السياسي اللبناني والنائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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