https://arabic.sputniknews.com/20220407/-البحرين-روسيا-لديها-دور-تاريخي-في-تعزيز-السلم-والأمن-الدوليين-وضمان-إمدادات-الطاقة--1060945713.html
البحرين: روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان إمدادات الطاقة
البحرين: روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان إمدادات الطاقة
عبر وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن تقديره لسعي موسكو لحل الخلافات مع أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة، لافتا إلى أن روسيا لديها دور تاريخي... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:33+0000
2022-04-07T14:33+0000
2022-04-07T14:33+0000
وزير الخارجية البحريني
روسيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الزياني، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن "موقف مملكة البحرين ثابت تجاه أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات والحوار والطرق الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة في أوكرانيا".وأضاف "عبرت لمعالي الوزير عن تقديرنا لسعي روسيا إلى حل هذا الخلاف عبر المفاوضات المباشرة... لأن الدعوة إلى السلام هو النهج والخيار الاستراتيجي الذي اختارته المملكة"، مجددا تأكيده على أن الدول المحبة للسلام تقوم بدور مساعد ومساند لإنهاء الصراع لإدراكها مخاطر الحروب وما تسببه من آلام.وأشار الزياني إلى أن روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان إمدادات الطاقة العالمية، معبرا عن تقديره لمكانة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن في الميزان الدولي. كما بين الزياني أنه تطرق مع نظيره الروسي إلى الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق الازدهار لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين، إضافة إلى تطورات الحرب في اليمن. وشدد الوزير البحريني على ضرورة أن تشتمل المفاوضات مع إيران معالجة لممارسات طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب، بالإضافة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية البحريني, روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية
البحرين: روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان إمدادات الطاقة
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عبر وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن تقديره لسعي موسكو لحل الخلافات مع أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة، لافتا إلى أن روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وضمان إمدادات الطاقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الزياني، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن "موقف مملكة البحرين ثابت تجاه أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات والحوار والطرق الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة في أوكرانيا".
ولفت الزياني إلى أنه ناقش مع نظيره مستجدات المفاوضات مع أوكرانيا والجهود التي تبذل بين الجانبين للتوصل إلى وقف إطلاق النار، متطرقا إلى تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في أوكرانيا.
وأضاف "عبرت لمعالي الوزير عن تقديرنا لسعي روسيا إلى حل هذا الخلاف عبر المفاوضات المباشرة... لأن الدعوة إلى السلام هو النهج والخيار الاستراتيجي الذي اختارته المملكة"، مجددا تأكيده على أن الدول المحبة للسلام تقوم بدور مساعد ومساند لإنهاء الصراع لإدراكها مخاطر الحروب وما تسببه من آلام.
ودعا وزير الخارجية البحريني جميع الدول والمجموعات الدولية لتبني دور بناء لحل الخلاف والابتعاد عن أي خطوات تسهم في تأجيج المواقف والتصعيد وزيادة الخسائر في الأرواح في الجانبين، معربا عن أمله في أن يعم الأمن والسلم والاستقرار كافة دول العالم. واعتبر الزياني أن تحقيق الاستقرار في أوروبا يمثل استقرارا للعالم أجمع، على حد تعبيره.
وأشار الزياني إلى أن روسيا لديها دور تاريخي في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان إمدادات الطاقة العالمية، معبرا عن تقديره لمكانة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن في الميزان الدولي. كما بين الزياني أنه تطرق مع نظيره الروسي إلى الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق الازدهار لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين، إضافة إلى تطورات الحرب في اليمن. وشدد الوزير البحريني على ضرورة أن تشتمل المفاوضات مع إيران معالجة لممارسات طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب، بالإضافة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني.