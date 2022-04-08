https://arabic.sputniknews.com/20220408/أردوغان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-الأردن-يوم-الأحد-المقبل-1060966902.html
أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل
أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى الأردن، يلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:43+0000
2022-04-08T08:43+0000
2022-04-08T08:43+0000
أخبار الأردن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969516_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_20636db8f37b0b1cab4302e45cfcf822.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن زيارة الرئيس أردوغان إلى الأردن، تأتي تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني.ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات ثنائية موسعة، تتناول مستوى النهوض بالعلاقات الثنائية، إضافة إلى أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وتشهد العلاقات الأردنية التركية، في الأونة الأخيرة، تطورا لافتا يعززها تناغم مواقف البلدين تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.ويرتبط البلدان بنحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافة العسكرية.وتهدف حكومتا البلدين إلى تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/سوريا-تعلق-لأول-مرة-على-أنباء-تبادل-رسائل-مع-تركيا-وتقارب-بين-الأسد-وأردوغان-1060938091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969516_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9eede730788c2f3071c2da9ae9cc1d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل
تابعنا عبر
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى الأردن، يلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وذكرت وكالة "الأناضول"
، أن زيارة الرئيس أردوغان إلى الأردن، تأتي تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني.
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات ثنائية موسعة، تتناول مستوى النهوض بالعلاقات الثنائية، إضافة إلى أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتشهد العلاقات الأردنية التركية، في الأونة الأخيرة، تطورا لافتا يعززها تناغم مواقف البلدين تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويرتبط البلدان بنحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافة العسكرية.
وتهدف حكومتا البلدين إلى تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.