عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/أسطورة-التنس-بوريس-بيكر-مهدد-بالسجن-7-سنوات-بعد-إدانته-في-محاكمة-الإفلاس-1060991193.html
أسطورة التنس بوريس بيكر مهدد بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في محاكمة الإفلاس
أسطورة التنس بوريس بيكر مهدد بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في محاكمة الإفلاس
يواجه أسطورة كرة التنس العالمي، بوريس بيكر، عقوبة السجن بعد إدانته، اليوم الجمعة، في 4 تهم ‏تتعلق بإفلاسه في عام 2017‏. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T20:28+0000
2022-04-08T20:28+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060990987_0:204:1657:1136_1920x0_80_0_0_ff4405b6be14253a6fbd934fbfa3fe01.jpg
واتُهم بطل "ويمبلدون" السابق، ألماني الجنسية، بإخفاء أصول بملايين الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك كأسان من بطولة "ويمبلدون"، لتجنب سداد ديونه، وفقا لوكالة "فرانس برس".ووجدت محكمة في لندن أن بوريس بيكر (58 عاما) مذنبا بإخفاء ممتلكات، كما وجهت له تهمتين تتعلقان بالفشل في الكشف عن ملكية وإخفاء ديون، بينما برأته من 20 تهمة أخرى.وأفرجت قاضية المحكمة، ديبورا تايلور، عن بيكر بكفالة مشروطة، قبل النطق بالحكم بالقضية في 29 أبريل/ نيسان الجاري، حيث قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.وكان بوريس بيكر، وهو المصنف الأول عالميا سابقا، والفائز ببطولة "ويمبلدون" 3 مرات، نفى الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك 9 تهم بعدم تسليم الجوائز، و7 تهم بإخفاء ممتلكات تزيد قيمتها على 1.63 مليون دولار.وأُعلن عن إفلاس بوريس بيكر في 21 يونيو/ حزيران 2017 في محكمة لندن العليا، فيما يتعلق بديون لمصرفيين من القطاع الخاص، وبموجب أحكام أمر الإفلاس، كان ملزما بتقديم الكشف الكامل عن أصوله.وأكد بيكر، الذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، أنه تعاون مع أمناء في محاولة لتأمين أصوله، حتى أنه قدم خاتم زواجه، واعتمد على المستشارين الذين تمكنوا من إدارة حياته بعيدا عن رياضة التنس. وقال بيكر للمحكمة إنه حصل على "مبلغ كبير" خلال مسيرته المهنية، وتقاضى حوالي 50 مليون دولار من أموال الجوائز وصفقات الرعاية، إلا أن أرباحه "انخفضت بشكل كبير" بعد تقاعده في 1999.وأشار لمحكمة ساوثوارك كراون إلى أنه تورط في "طلاق مكلف" من زوجته السابقة، باربرا بيكر، في عام 2001، والذي تضمّن مدفوعات نفقة عالية لابنيهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/الاتحاد-الصربي-للتنس-يدين-حرمان-ديوكوفيتش-من-المشاركة-في-بطولة-أستراليا--1056284801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060990987_0:49:1657:1292_1920x0_80_0_0_8afedd5a65a32ad7528fba5fb95c4879.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع

أسطورة التنس بوريس بيكر مهدد بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في محاكمة الإفلاس

20:28 GMT 08.04.2022
© AFP 2022نجم كرة التنس الألماني، بوريس بيكر
نجم كرة التنس الألماني، بوريس بيكر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
نجم كرة التنس الألماني، بوريس بيكر
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
يواجه أسطورة كرة التنس العالمي، بوريس بيكر، عقوبة السجن بعد إدانته، اليوم الجمعة، في 4 تهم ‏تتعلق بإفلاسه في عام 2017‏.
واتُهم بطل "ويمبلدون" السابق، ألماني الجنسية، بإخفاء أصول بملايين الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك كأسان من بطولة "ويمبلدون"، لتجنب سداد ديونه، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ووجدت محكمة في لندن أن بوريس بيكر (58 عاما) مذنبا بإخفاء ممتلكات، كما وجهت له تهمتين تتعلقان بالفشل في الكشف عن ملكية وإخفاء ديون، بينما برأته من 20 تهمة أخرى.
ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
16 يناير, 17:53 GMT
وأفرجت قاضية المحكمة، ديبورا تايلور، عن بيكر بكفالة مشروطة، قبل النطق بالحكم بالقضية في 29 أبريل/ نيسان الجاري، حيث قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وكان بوريس بيكر، وهو المصنف الأول عالميا سابقا، والفائز ببطولة "ويمبلدون" 3 مرات، نفى الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك 9 تهم بعدم تسليم الجوائز، و7 تهم بإخفاء ممتلكات تزيد قيمتها على 1.63 مليون دولار.
وأُعلن عن إفلاس بوريس بيكر في 21 يونيو/ حزيران 2017 في محكمة لندن العليا، فيما يتعلق بديون لمصرفيين من القطاع الخاص، وبموجب أحكام أمر الإفلاس، كان ملزما بتقديم الكشف الكامل عن أصوله.
وأكد بيكر، الذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، أنه تعاون مع أمناء في محاولة لتأمين أصوله، حتى أنه قدم خاتم زواجه، واعتمد على المستشارين الذين تمكنوا من إدارة حياته بعيدا عن رياضة التنس.
وقال بيكر للمحكمة إنه حصل على "مبلغ كبير" خلال مسيرته المهنية، وتقاضى حوالي 50 مليون دولار من أموال الجوائز وصفقات الرعاية، إلا أن أرباحه "انخفضت بشكل كبير" بعد تقاعده في 1999.
وأشار لمحكمة ساوثوارك كراون إلى أنه تورط في "طلاق مكلف" من زوجته السابقة، باربرا بيكر، في عام 2001، والذي تضمّن مدفوعات نفقة عالية لابنيهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала