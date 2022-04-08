https://arabic.sputniknews.com/20220408/أسعار-الغاز-ترتفع-في-أوروبا-لتصل-لـ1200-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1060967648.html
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا لتصل لـ1200 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا لتصل لـ1200 دولار لكل ألف متر مكعب
اقترب سعر الغاز من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، صباح اليوم الجمعة، وفقا لبورصة لندن ICE. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:20+0000
2022-04-08T09:20+0000
2022-04-08T09:20+0000
اقتصاد
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افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1172 دولارا أمريكيا، وأظهرت الساعة الأولى بأكملها تقريبا اتجاها صعوديا طفيفا في السعر، بالقرب من الصفر فيما يتعلق بالقيمة المقدرة للعقد يوم الخميس. ثم تسارع هذا النمو إلى حد ما، واعتبارًا من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.4% ، لتصل إلى 1195 دولارًا لكل ألف متر مكعب.أظهر السعر الفوري لليوم التالي أيضا تقلبا، وبلغ ذروته عند 2425 دولارا في 7 مارس وأكثر من النصف إلى 1050 دولارا في 21 مارس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا لتصل لـ1200 دولار لكل ألف متر مكعب
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اقترب سعر الغاز من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، صباح اليوم الجمعة، وفقا لبورصة لندن ICE.
افتتحت العقود الآجلة لشهر مايو/أيار على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF جلسة التداول عند 1172 دولارا أمريكيا، وأظهرت الساعة الأولى بأكملها تقريبا اتجاها صعوديا طفيفا في السعر، بالقرب من الصفر فيما يتعلق بالقيمة المقدرة للعقد يوم الخميس. ثم تسارع هذا النمو إلى حد ما، واعتبارًا من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.4% ، لتصل إلى 1195 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا شهدت تقلبات قوية مؤخرا، وفي مطلع شهر مارس/آذار، وسط مخاوف من فرض حظر على تصدير موارد الطاقة الروسية جددت أسعار الغاز ارتفاعاتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، تراجعت بعدها بأكثر من ثلاث مرات بحلول منتصف الشهر، وفي السابع من مارس، تم تداول العقود الآجلة عند حوالي 3900 دولار. وبحلول 21 مارس، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 1100 دولار.
أظهر السعر الفوري
لليوم التالي أيضا تقلبا، وبلغ ذروته عند 2425 دولارا في 7 مارس وأكثر من النصف إلى 1050 دولارا في 21 مارس.