https://arabic.sputniknews.com/20220408/أسعار-النفط-تتجه-لانخفاض-بعد-إعلان-بعض-الدول-استخدام-مخزوناتها-الاستراتيجية-1060972381.html

أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض بعد إعلان بعض الدول استخدام مخزوناتها الاستراتيجية

أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض بعد إعلان بعض الدول استخدام مخزوناتها الاستراتيجية

أظهرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، رغم ارتفاعها، أنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن كميات من مخزوناتها... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T11:29+0000

2022-04-08T11:29+0000

2022-04-08T11:32+0000

أسعار النفط اليوم

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وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:56 بتوقيت غرينتش.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.88 دولار للبرميل.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان بعض الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس/آذار.الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية والتي بلغ لديها التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود.ولسد النقص الناجم عن العقوبات وتجنب النفط الروسي، أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بالإفراج عن أجزاء احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من مايو/ أيار، ما يعادل إجمالي 180 مليون برميل.أثار ارتفاع أسعار البنزين والتضخم انتقادات سياسية داخلية قوية للبيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال بايدن إن حلفاء واشنطن وشركاءها يمكن أن يفرجوا عن 30 إلى 50 مليون برميل إضافية.أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط الحكومية بين الدول الأعضاء كانت عند أدنى مستوياتها منذ 2005 حتى قبل عملية الإفراج الأولى، بينما انخفض الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ 2002.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/بعد-قرار-وكالة-الطاقة-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط-هل-تنجح-في-تعويض-النقص-من-الوقود-الروسي-1060826897.html

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أسعار النفط اليوم