عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/أسعار-النفط-تتجه-لانخفاض-بعد-إعلان-بعض-الدول-استخدام-مخزوناتها-الاستراتيجية-1060972381.html
أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض بعد إعلان بعض الدول استخدام مخزوناتها الاستراتيجية
أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض بعد إعلان بعض الدول استخدام مخزوناتها الاستراتيجية
أظهرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، رغم ارتفاعها، أنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن كميات من مخزوناتها... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:29+0000
2022-04-08T11:32+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70a6439a8884db66a2a72f1cb8270e73.jpg
وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:56 بتوقيت غرينتش.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.88 دولار للبرميل.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان بعض الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس/آذار.الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية والتي بلغ لديها التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود.ولسد النقص الناجم عن العقوبات وتجنب النفط الروسي، أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بالإفراج عن أجزاء احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من مايو/ أيار، ما يعادل إجمالي 180 مليون برميل.أثار ارتفاع أسعار البنزين والتضخم انتقادات سياسية داخلية قوية للبيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال بايدن إن حلفاء واشنطن وشركاءها يمكن أن يفرجوا عن 30 إلى 50 مليون برميل إضافية.أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط الحكومية بين الدول الأعضاء كانت عند أدنى مستوياتها منذ 2005 حتى قبل عملية الإفراج الأولى، بينما انخفض الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ 2002.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بعد-قرار-وكالة-الطاقة-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط-هل-تنجح-في-تعويض-النقص-من-الوقود-الروسي-1060826897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2766e82f36b3bcfd68c68ed5d739659f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض بعد إعلان بعض الدول استخدام مخزوناتها الاستراتيجية

11:29 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 08.04.2022)
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
أظهرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، رغم ارتفاعها، أنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن كميات من مخزوناتها الاستراتيجية.
وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:56 بتوقيت غرينتش.
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
4 أبريل, 11:02 GMT
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.88 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتجه برنت للتراجع 3 في المئة وغرب تكساس الوسيط 2.3 في المئة.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان بعض الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس/آذار.
الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية والتي بلغ لديها التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود.
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وتجنب النفط الروسي، أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بالإفراج عن أجزاء احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من مايو/ أيار، ما يعادل إجمالي 180 مليون برميل.
أثار ارتفاع أسعار البنزين والتضخم انتقادات سياسية داخلية قوية للبيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال بايدن إن حلفاء واشنطن وشركاءها يمكن أن يفرجوا عن 30 إلى 50 مليون برميل إضافية.
أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط الحكومية بين الدول الأعضاء كانت عند أدنى مستوياتها منذ 2005 حتى قبل عملية الإفراج الأولى، بينما انخفض الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ 2002.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала