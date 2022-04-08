https://arabic.sputniknews.com/20220408/ألمانيا-تقدم-مساعدات-لشركاتها-بأكثر-من-100-مليار-يورو-1060981540.html

ألمانيا تقدم مساعدات لشركاتها بأكثر من 100 مليار يورو

ألمانيا تقدم مساعدات لشركاتها بأكثر من 100 مليار يورو

تخطط ألمانيا لتقديم أكثر من 100 مليار يورو (108.8 مليار دولار) من المساعدات للشركات المتضررة من تداعيات الأزمة الأوكرانية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:05+0000

2022-04-08T15:05+0000

2022-04-08T15:05+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

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جاء ذلك وفقا لوثيقة من وزارتي المالية والاقتصاد اطلعت عليها وكالة "رويترز" ونشرت تفاصيلها اليوم الجمعة، وتصف فيها الحكومة المساعدات بأنها "درع وقائي" للشركات المتضررة من الحرب.وقالت الحكومة إن مصدر القلق الرئيسي لهذه الشركات الآن هو السيولة قصيرة الأجل - وهي قضية تهدف إلى معالجتها بأدوات الائتمان، وفق ما جاء بالوثيقة.وبموجب الخطة، ستقدم الحكومة للشركات من جميع الأحجام قروضا منخفضة الفائدة وخالية من المسؤولية تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات يورو عبر بنك التنمية الحكومي.بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ضمانات على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لحماية سيولة الشركات أثناء ارتفاع أسعار الطاقة.وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية كريستيان ليندنر: "نقدم اليوم حزمة اقتصادية كبيرة لدعم الشركات التي تثقل كاهلها الأسعار المرتفعة".ارتفع التضخم السنوي الألماني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما في مارس/ آذار حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي ومنتجات النفط بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الوزارتان إن رأس المال أو ضخ رأس المال المختلط يمكن أن يكون خيارا للشركات ذات الصلة على وجه الخصوص. بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة، تخطط الحكومة لدعم مؤقت للتكلفة.قال بيتر أدريان، رئيس غرف الصناعة والتجارة، إن إجراءات اليوم الجمعة سارت في الاتجاه الصحيح، لكن التطورات المتعلقة الأزمة الأوكرانية كانت ديناميكية للغاية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت خطط المساعدة ستكون كافية.وأضاف في بيان: "أسعار الطاقة، التي ارتفعت مرة أخرى بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، تضع الشركات في أزمة كلفة مهددة".

https://arabic.sputniknews.com/20200603/ألمانيا-ترصد-حزمة-تحفيز-بـ130-مليار-يورو-لتسريع-الانتعاش-الاقتصادي-بعد-الجائحة-1045612337.html

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