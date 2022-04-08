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https://arabic.sputniknews.com/20220408/أمريكا-قلقون-من-تقارير-تتحدث-عن-تطهير-عرقي-في-إثيوبيا-1060991487.html
أمريكا: قلقون من تقارير تتحدث عن "تطهير عرقي" في إثيوبيا
أمريكا: قلقون من تقارير تتحدث عن "تطهير عرقي" في إثيوبيا
أعربت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيغراي الإثيوبية، داعية إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T20:30+0000
2022-04-08T20:30+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: "نشير بأقصى مشاعر القلق إلى التقارير التي تفيد باستمرار اعتقال آلاف الإثيوبيين من عرقية التيغراي تعسفيا في ظروف تهدد الحياة في غرب الإقليم".وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن مثل هؤلاء المعتقلين وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال، حسبما نقلت وكالة "رويترز".يوم الأربعاء، اتهمت منظمتان حقوقيتان بارزتان قوات مسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية بشن حملة تطهير عرقي ضد عرقية التيغراي خلال الحرب التي أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن هدنة إنسانية غير محددة سارية على الفور مع إقليم تيغراي، ‏وذلك "إدراكا منها لضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة البشرية"، بحسب قولها.وقالت خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان رسمي لها، إن "الحكومة تتخذ إجراءات للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في منطقة تيغراي".وتابعت: "تحقيقا لهذه الغاية، قامت بزيادة عدد الرحلات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، وتسريع تسليم الوقود والنقد للمدفوعات من قبل منظمات الإغاثة، من خلال تحسين إجراءات التخليص الجمركي".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/إثيوبيا-تفشل-في-منع-الأمم-المتحدة-عن-تمويل-التحقيق-الخاص-بـانتهاكات-تيغراي-1060731592.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أمريكا: قلقون من تقارير تتحدث عن "تطهير عرقي" في إثيوبيا

20:30 GMT 08.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIمسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أعربت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيغراي الإثيوبية، داعية إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والقائمة على أساس العرق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: "نشير بأقصى مشاعر القلق إلى التقارير التي تفيد باستمرار اعتقال آلاف الإثيوبيين من عرقية التيغراي تعسفيا في ظروف تهدد الحياة في غرب الإقليم".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن مثل هؤلاء المعتقلين وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
يوم الأربعاء، اتهمت منظمتان حقوقيتان بارزتان قوات مسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية بشن حملة تطهير عرقي ضد عرقية التيغراي خلال الحرب التي أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن هدنة إنسانية غير محددة سارية على الفور مع إقليم تيغراي، ‏وذلك "إدراكا منها لضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة البشرية"، بحسب قولها.
وقالت خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان رسمي لها، إن "الحكومة تتخذ إجراءات للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في منطقة تيغراي".
وتابعت: "تحقيقا لهذه الغاية، قامت بزيادة عدد الرحلات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، وتسريع تسليم الوقود والنقد للمدفوعات من قبل منظمات الإغاثة، من خلال تحسين إجراءات التخليص الجمركي".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:16 GMT
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