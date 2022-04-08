أوكرانيا 2013-2014... من "يوروميدان" إلى حرق الناس في أوديسا

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في 21 نوفمبر 2013، بدأت تجمعات بشرية وسط كييف تتحول إلى احتجاجات ضد قرار السلطات المحلية بوقف ما يسمى "التوجه الأوروبي" لأوكرانيا. وذكر بيان السلطات المحلية أن ذلك "من أجل تعزيز العلاقات مع روسيا ودول رابطة روسيا الاتحادية".

وفي 24 نوفمبر 2013، بدأت مظاهرة أخرى، حشدت الآلاف، بعنوان "من أجل أوكرانيا أوروبية". وأعلن منظمو المظاهرة أن المظاهرة "مفتوحة إلى أجل غير مسمى" إلى أن توقع السلطات الحكومية اتفاقية حول "دمجها بالاتحاد الأوروبي". وقام المشاركون، بتوقيع وثيقة تطالب بتنحي رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف، وطالبوا بالتوقيع الفوري على قوانين الاندماج الأوروبي.