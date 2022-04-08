https://arabic.sputniknews.com/20220408/إحالة-القاضية-التي-توعدت-حاكم-مصرف-لبنان-إلى-مجلس-تأديبي-بسبب-سفرها-دون-إذن-1060966635.html
إحالة القاضية التي توعدت حاكم مصرف لبنان إلى مجلس تأديبي بسبب سفرها دون إذن
إحالة القاضية التي توعدت حاكم مصرف لبنان إلى مجلس تأديبي بسبب سفرها دون إذن
قررت هيئة التفتيش القضائي اللبناني إحالة النائبة العامة الاستثنائية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى المجلس التأديبي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:36+0000
2022-04-08T08:36+0000
2022-04-08T08:36+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع النشرة، فقد أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، غادة عون، إلى المجلس التأديبي، بسبب سفرها إلى باريس دون إذن رسمي.وتضمنت أسباب قرار هيئة التفتيش القضائي أن القاضية اللبنانية صرحت بعدة تصريحات اعتبرتها الهيئة "مسيئة ضد قضاة لبنانيين".وقالت: "أنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإجراء القضائي، أما الملفات التي أتابعها فسأستمر بها ولن أتخاذل، والمحاولات بحقّي سأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل".وكانت القاضية غادة عون قد أثارت الجدل داخل المجتمع اللبناني مؤخرا بعدد من القرارات القضائية التي اتخذتها ضد مجموعة من رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف في بلادها، حيث منعتهم من التصرف في أموالهم.ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية في لبنان تصريحات لعون أثناء وجودها في باريس، أمس الخميس، خلال حفل عشاء، تحدثت خلاله عن بعض ما يخص القضاء اللبناني.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/قاضية-لبنانية-تتوعد-حاكم-المصرف-مستمرة-في-ملاحقته-حتى-تسليمه-لقوس-العدالة-1058647842.html
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أخبار لبنان
إحالة القاضية التي توعدت حاكم مصرف لبنان إلى مجلس تأديبي بسبب سفرها دون إذن
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قررت هيئة التفتيش القضائي اللبناني إحالة النائبة العامة الاستثنائية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى المجلس التأديبي.
ووفقا لموقع النشرة
، فقد أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، غادة عون، إلى المجلس التأديبي، بسبب سفرها إلى باريس دون إذن رسمي.
وتضمنت أسباب قرار هيئة التفتيش القضائي أن القاضية اللبنانية صرحت بعدة تصريحات اعتبرتها الهيئة "مسيئة ضد قضاة لبنانيين".
وبعد إحالتها، أكدت عون أنها "تفاجأت" بإحالتها إلى مجلس تأديبي بسبب سفرها إلى فرنسا، لافتة إلى أنها تقدّمت بإذن سفر مسبق إلى وزير العدل، وأجرت معه اتصالا هاتفيا، حسب تعبيرها.
وقالت: "أنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإجراء القضائي، أما الملفات التي أتابعها فسأستمر بها ولن أتخاذل، والمحاولات بحقّي سأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل".
وكانت القاضية غادة عون قد أثارت الجدل
داخل المجتمع اللبناني مؤخرا بعدد من القرارات القضائية التي اتخذتها ضد مجموعة من رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف في بلادها، حيث منعتهم من التصرف في أموالهم.
وتوعدت النائبة العامة الاستثنائية في جبل لبنان بملاحقة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأصدرت مذكرة توقيف بحق شقيقه رجا سلامة.
ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية في لبنان تصريحات لعون أثناء وجودها في باريس
، أمس الخميس، خلال حفل عشاء، تحدثت خلاله عن بعض ما يخص القضاء اللبناني.