https://arabic.sputniknews.com/20220408/إسرائيل-تغلق-حاجز-الجلمة-قرب-جنين-في-أعقاب-عملية-تل-أبيب-1060964647.html

إسرائيل تغلق حاجز "الجلمة" قرب جنين في أعقاب عملية تل أبيب

إسرائيل تغلق حاجز "الجلمة" قرب جنين في أعقاب عملية تل أبيب

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إغلاق حاجز جلبوع "الجلمة" قرب مدينة جنين في الضفة الغربية، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T07:30+0000

2022-04-08T07:30+0000

2022-04-08T07:30+0000

العالم العربي

إسرائيل

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه في أعقاب إجراء رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في شارع ديزنغوف بتل أبيب، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.ومن بين تلك الإجراءات مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب، وإغلاق حاجز "الجلمة" شمال جنين، بهدف عزل المدينة ومنع مرور أي من سكانها إلى الخط الأخضر، واعتقال كل من شارك أو ساعد في عملية تل أبيب.وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.

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