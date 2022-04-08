إسرائيل تغلق حاجز "الجلمة" قرب جنين في أعقاب عملية تل أبيب
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANحاجز قلنديا بالقرب من رام الله، للعبور إلى البلدة القديمة في القدس، للوصول إلى المسجد الأقصى، الضفة الغربية، فلسطين 23 أبريل 2021
قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إغلاق حاجز جلبوع "الجلمة" قرب مدينة جنين في الضفة الغربية، في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه في أعقاب إجراء رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في شارع ديزنغوف بتل أبيب، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.
ראש הממשלה הנחה על סגירת מעבר גלבוע כדי למנוע תנועה מג'ניןhttps://t.co/U4oIuAA1bN pic.twitter.com/R8rFipxaGN— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) April 8, 2022
ومن بين تلك الإجراءات مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب، وإغلاق حاجز "الجلمة" شمال جنين، بهدف عزل المدينة ومنع مرور أي من سكانها إلى الخط الأخضر، واعتقال كل من شارك أو ساعد في عملية تل أبيب.
בתום הערכת המצב, רה"מ @naftalibennett הנחה לסגור את מעבר גלבוע כדי לבודד מעבר מג'נין ואליה, לבדוק את מעורבות סביבתו הקרובה של המחבל בפיגוע - ולפעול בהתאם כלפי מי שידע על כוונותיו או סייע לו@MoriahAsraf https://t.co/Wv5e7qZ8pm— גלצ (@GLZRadio) April 8, 2022
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
איכילוב: אחד מפצועי הפיגוע במצב אנוש, נשקפת סכנה מיידית לחייו pic.twitter.com/nv4fJgBYvV— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2022
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
סיכום הפיגוע בתל אביב: שניים נרצחו, המחבל נתפס בתום מצוד | משדר מיוחדhttps://t.co/GxgaUJcr4M pic.twitter.com/t86HyZvc5n— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2022
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
בתום מצוד של שעות: חוסל המחבל שביצע את הפיגוע בתל אביב, בן 28 ממחנה הפליטים ג׳נין. כל הפרטים על המרדף והחיסול 👇🏻https://t.co/rrRKf4rC60@ndvori pic.twitter.com/08ZLgZpxMj— החדשות - N12 (@N12News) April 8, 2022
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.