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إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب
إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب
نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الجمعة، صورة منفذ هجوم تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:07+0000
2022-04-08T07:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تصفية منفّذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات. وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما.وقال مسؤولون في أجهزة الأمن، صباح الجمعة، إنه "تم تحديد مكان منفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده"، موضحين أن الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا.وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطاردته في جميع أنحاء المدينة.تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ذعر-في-إسرائيل-فيديوهات-مروعة-تظهر-لحظة-الهجوم-وسقوط-قتلى-ومصابين-1060957808.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب

07:07 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الجمعة، صورة منفذ هجوم تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تصفية منفّذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات.
وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما.
وقال مسؤولون في أجهزة الأمن، صباح الجمعة، إنه "تم تحديد مكان منفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده"، موضحين أن الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا.
وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطاردته في جميع أنحاء المدينة.
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
ذعر في إسرائيل.. فيديوهات مروعة تظهر لحظة الهجوم وسقوط قتلى ومصابين
أمس, 20:39 GMT
تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.
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