إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الجمعة، صورة منفذ هجوم تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تصفية منفّذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات.
الأجهزة الأمنية عثرت على الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العملية الإرهابية في #تل_أبيب ليلة أمس، وهو يختبئ قرب مسجد بيافا. تم قتله أثناء اشتباكه مع مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك. لم تقع اي إصابات في صفوف قواتنا. pic.twitter.com/L4TKz1ULq8— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 8, 2022
وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما.
הפיגוע בתל אביב: בתום מצוד שנמשך לילה, המחבל נלכד וחוסל @amirbohbot— וואלה! (@WallaNews) April 8, 2022
תמונת המחבל: רעד פתחי חאזם יאמן pic.twitter.com/KQYJb2aX31
وقال مسؤولون في أجهزة الأمن، صباح الجمعة، إنه "تم تحديد مكان منفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده"، موضحين أن الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا.
وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطاردته في جميع أنحاء المدينة.
تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.