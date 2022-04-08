https://arabic.sputniknews.com/20220408/إسرائيل-تنشر-صورة-منفذ-هجوم-تل-أبيب-1060963786.html

إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب

إسرائيل تنشر صورة منفذ هجوم تل أبيب

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الجمعة، صورة منفذ هجوم تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T07:07+0000

2022-04-08T07:07+0000

2022-04-08T07:07+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تصفية منفّذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات. وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما.وقال مسؤولون في أجهزة الأمن، صباح الجمعة، إنه "تم تحديد مكان منفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده"، موضحين أن الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا.وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطاردته في جميع أنحاء المدينة.تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.

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