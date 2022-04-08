https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
إيران: التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية
إيران: التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية
أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، أن التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T21:49+0000
2022-04-08T21:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث: "جذور العنصرية والقمع والقتل والسجن والحرمان الواسع والإذلال اليومي للشعب الفلسطيني المظلوم، وكذلك الإرهاب السافر لنظام الفصل العنصري الصهيوني سبب كل الاضطرابات في فلسطين المحتلة".ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، محاربة المحتلين بالحق الشرعي والطبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل، وردًا على اعتداءات الصهاينة المتكررة على المقدسات في القدس، وجرائم الكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.وشدد خطيب زاده على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية ونضالات شعبها التحريرية.وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كافة الدول والحكومات والمجتمع الدولي بالعمل من أجل ضمان أمن الشعب الفلسطيني على أساس مبدأ الدفاع عن النفس ضد الاحتلال وإرهاب نظام الفصل العنصري الصهيوني ومنع العدوان والفظائع الصهيونية في فلسطين.ولفت خطيب زاده، إن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين الرئيسيين، مضيفاً:"بالنظر إلى المزاج المتمرد والخروج عن القانون والمخالف للعهد للكيان الصهيوني الزائف، فإن المقاومة هي الخيار الوحيد للأمة الفلسطينية لإجبار كيان الاحتلال على قبول حل ديمقراطي لتحرير القدس المقدسة وتحديد مصير فلسطين".ومساء الخميس الماضي، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/ارتفاع-حصيلة-قتلى-عملية-تل-أبيب-إلى-3-إسرائيليين-1060985151.html
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أخبار إيران, إسرائيل
إيران: التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية
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أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، أن التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث: "جذور العنصرية والقمع والقتل والسجن والحرمان الواسع والإذلال اليومي للشعب الفلسطيني المظلوم، وكذلك الإرهاب السافر لنظام الفصل العنصري الصهيوني سبب كل الاضطرابات في فلسطين المحتلة".
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، محاربة المحتلين بالحق الشرعي والطبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل، وردًا على اعتداءات الصهاينة المتكررة على المقدسات في القدس، وجرائم الكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد خطيب زاده على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية ونضالات شعبها التحريرية.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كافة الدول والحكومات والمجتمع الدولي بالعمل من أجل ضمان أمن الشعب الفلسطيني على أساس مبدأ الدفاع عن النفس ضد الاحتلال وإرهاب نظام الفصل العنصري الصهيوني ومنع العدوان والفظائع الصهيونية في فلسطين.
ولفت خطيب زاده، إن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين الرئيسيين، مضيفاً:"بالنظر إلى المزاج المتمرد والخروج عن القانون والمخالف للعهد للكيان الصهيوني الزائف، فإن المقاومة هي الخيار الوحيد للأمة الفلسطينية لإجبار كيان الاحتلال على قبول حل ديمقراطي لتحرير القدس المقدسة وتحديد مصير فلسطين".
ومساء الخميس الماضي، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب
، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.
ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.