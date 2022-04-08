https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-تزيح-الستار-عن-الجيل-الجديد-من-الأدوية-الإشعاعية-1060972701.html
إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية
إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية
أكدت وسائل إعلام إيرانية أن بلادها ستزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، غدا السبت. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:37+0000
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إيران
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم إزاحة الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعایة في البلاد، وهو اللوتيتيوم 177، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للتقنية النووية، والذي يصادف التاسع من نيسان/أبريل 2022.ويعد الجيل الجديد من اللوتيتيوم Lutetium 177" 177" إنجازا جديدًا لعلماء الصناعة النووية الإيرانية، حيث يتوقع أن يكون هذا الجيل أكثر فعالية من سابقته.ويشار إلى أن الأدوية الإشعایة تستخدم في علاج السرطان نتيجة لفعاليتها العالية وآثارها الجانبية القليلة.ونجحت إيران في توطين المعرفة التقنية لإنتاج الأدوية الإشعاعية عبر جهود العلماء النوويين في البلاد، حيث تعتبر إيران الدولة الأولى في المنطقة في هذا الشأن بإنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية، والمتعلقة بعلاج أنواع مختلفة من السرطان، في وقت تقوم إيران بتصدير منتجاتها إلى دول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/مسؤول-إيراني-تصدير-4-ملايين-جرعة-من-لقاح-كورونا-المحلي-1060911218.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار العالم الآن, دواء
إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية
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أكدت وسائل إعلام إيرانية أن بلادها ستزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، غدا السبت.
وذكرت وكالة إرنا
، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم إزاحة الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعایة في البلاد، وهو اللوتيتيوم 177، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للتقنية النووية، والذي يصادف التاسع من نيسان/أبريل 2022.
ويعد الجيل الجديد من اللوتيتيوم Lutetium 177" 177" إنجازا جديدًا لعلماء الصناعة النووية الإيرانية
، حيث يتوقع أن يكون هذا الجيل أكثر فعالية من سابقته.
ويشار إلى أن الأدوية الإشعایة تستخدم في علاج السرطان نتيجة لفعاليتها العالية وآثارها الجانبية القليلة.
ونجحت إيران في توطين المعرفة التقنية
لإنتاج الأدوية الإشعاعية عبر جهود العلماء النوويين في البلاد، حيث تعتبر إيران الدولة الأولى في المنطقة في هذا الشأن بإنتاج أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية، والمتعلقة بعلاج أنواع مختلفة من السرطان، في وقت تقوم إيران بتصدير منتجاتها إلى دول العالم.