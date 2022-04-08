https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيلون-ماسك-يطرح-في-2023-شاحنة-تفتح-أبوابها-تلقائيا-لصاحبها-وروبوت-ينجز-أي-مهمة-غير-مرغوبة-من-البشر-1060981140.html

إيلون ماسك يطرح في 2023 شاحنة تفتح أبوابها تلقائيا لصاحبها ‏وروبوت ينجز أي مهمة غير مرغوبة من البشر

إيلون ماسك يطرح في 2023 شاحنة تفتح أبوابها تلقائيا لصاحبها ‏وروبوت ينجز أي مهمة غير مرغوبة من البشر

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية ستبدأ أخيرا في بيع النسخة الجديدة ‏من الشاحنة المترقبة "سايبر تراك" العام المقبل 2023.‏ 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:00+0000

2022-04-08T15:00+0000

2022-04-08T15:00+0000

إيلون ماسك

مجتمع

منوعات

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جاء إعلان ماسك خلال حفل افتتاحه رسميا، أمس الخميس، مصنع "تسلا" العملاق في ولاية تكساس الأمريكية.وفي الاحتفالية، عرض إيلون ماسك شاحنة "سايبر تراك" على خشبة المسرح، والتي لا تزال تشبه الإصدارات السابقة، باستثناء أن أبوابها لم تعد تحتوي على مقابض، وأنها ستفتح بمجرد علمها أن صاحبها متواجد بالقرب منها.واعتذر ماسك للجمهور الحاضر عن التأخير في إطلاق شاحنة "سايبر تراك"، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2019، وكان من المفترض أن تطرح للجمهور في عام 2021، ولكنه تأخر موعد طرحها حتى العام الماضي 2022، والآن تقرر طرحها العام المقبل.وأشار إيلون ماسك إلى أن شاحنة "سايبر تراك" الجديدة سيتم تصنيعها داخل مصنعه "تسلا" العملاق في تكساس، والذي يتوقع أن يصبح مصنع السيارات "الأكبر حجما" في أمريكا.وشهد حفل افتتاح مصنع "تسلا" العملاق في تكساس إعلان إيلون ماسك عن أحد مشاريعه القادمة، وهوو روبوت "أوبتيموس" البشري من تطوير "تسلا"، الذي سيبدأ إنتاجه في عام 2023، و"سيتم تصميمه لإنجاز أي مهمة لا يريد البشر القيام بها"، بحسب تعبيره.

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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات