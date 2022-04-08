https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأسبوع-المقبل-انخفاض-في-درجات-الحرارة-ونشاط-للرياح-1060978198.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح
حذرت الهيئة العام للأرصاد الجوية المصرية من طقس الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:51+0000
2022-04-08T13:51+0000
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وحسب تصريحات لموقع مصراوي، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع المقبل سوف يشهد انخفاضا درجات الحرارة.وقالت غانم: "طقس غد السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية للعظمى، وتكون الأجواء مائلة للحرارة ربيعية ممتعة، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد انكسرت الموجة الحارة، التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، اليوم، وعادت درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، في هذا الوقت من العام.وتوقعت الهيئة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، اليوم الجمعة.وبناء عليه طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر، مؤكدة أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الأرصاد-المصرية-تكشف-موعد-ارتفاع-درجات-الحرارة-1059984074.html
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أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح
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حذرت الهيئة العام للأرصاد الجوية المصرية من طقس الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح.
وحسب تصريحات لموقع مصراوي
، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع المقبل سوف يشهد انخفاضا درجات الحرارة.
وقالت غانم: "طقس غد السبت يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية للعظمى، وتكون الأجواء مائلة للحرارة ربيعية ممتعة، مع نشاط للرياح
يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".
وأكدت أن هذا الانخفاض وما يصاحبه من نشاط للرياح سوف يستمر طيلة الأسبوع المقبل بداية من السبت وحتى الخميس، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية .
ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد انكسرت الموجة الحارة، التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، اليوم، وعادت درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، في هذا الوقت من العام.
وتوقعت الهيئة
في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، اليوم الجمعة.
وبناء عليه طالبت هيئة الأرصاد
المواطنين بعدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر، مؤكدة أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.