https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-العالمي-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-مارس-1060979460.html

الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمي تسجل ارتفاعا قياسيا في مارس

الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمي تسجل ارتفاعا قياسيا في مارس

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن "أسعار الغذاء العالمي قفزت إلى ‏مستوى قياسي جديد في شهر مارس/ آذار الماضي (قرابة 13 في... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T14:26+0000

2022-04-08T14:26+0000

2022-04-08T14:26+0000

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وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 159.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة معدلة بالزيادة لشهر فبراير/ شباط، وفقا لوكالة "رويترز".وتعد روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للقمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس عبر البحر الأسود.وأدى تعطل إمدادات المحاصيل من منطقة البحر الأسود إلى تفاقم ارتفاع أسعار السلع الغذائية، التي كانت بالفعل في أعلى مستوياتها في 10 سنوات في مؤشر (الفاو)، قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بسبب قضايا الحصاد العالمية.وقالت (الفاو) إن مؤشر أسعار الحبوب للوكالة قفز 17 في المئة في مارس إلى مستوى قياسي، بينما ارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 23 في المئة، ليسجل أيضا أعلى قراءة له حتى الآن.وأضافت (الفاو) أن أسعار السكر ومنتجات الألبان ارتفعت أيضا بشكل حاد الشهر الماضي.وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، والصادرة اليوم الجمعة، خفّضت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في عام 2022 إلى 784 مليون طن من 790 مليون طن الشهر الماضي، بعدما أخذت في الحسبان احتمالية أن 20 في المئة على الأقل من مساحة المحاصيل الشتوية في أوكرانيا لن يتم حصادها.

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