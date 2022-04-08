https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-أسعار-المواد-الغذائية-ترتفع-إلى-مستوى-قياسي-جديد-في-مارس-1060967063.html
الأمم المتحدة: أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في مارس
الأمم المتحدة: أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في مارس
كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس/ آذار الماضي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:48+0000
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2022-04-08T08:48+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
فاو
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ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة الأممية، أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير/ شباط .وحذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، أمس الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا، حسبما نقلت "بلومبيرغ".وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تفاقم-أزمة-الغذاء-في-6-دول-عربية-1060956058.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, فاو
الأمم المتحدة: أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في مارس
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كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس/ آذار الماضي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة الأممية، أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير/ شباط .
وأضافت أن المؤشر قبل التعديل في فبراير سجل 140.7، وهو رقم كان يعد قياسيا في ذلك الوقت.
وحذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، أمس الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت الوكالة أن العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك
. تضررت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما.
تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.
وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان
وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية
إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة".