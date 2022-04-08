https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-تعلن-فتح-تحقيق-حول-بوتشا-بعد-مبادرة-روسيا-والمغرب-وإسبانيا-ينهيان-أزمة-دبلوماسية-1060975678.html

الأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق حول بوتشا بعد مبادرة روسيا... والمغرب وإسبانيا ينهيان أزمة دبلوماسية

الأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق حول بوتشا بعد مبادرة روسيا... والمغرب وإسبانيا ينهيان أزمة دبلوماسية

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال زيارة لبلدة بوتشا الأوكرانية أن التحقيق في ملابسات مقتل أشخاص يرتدون ملابس مدنية عثرت... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T12:52+0000

2022-04-08T12:52+0000

2022-04-08T12:52+0000

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عالم سبوتنيك

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الأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق حول بوتشا بعد مبادرة روسيا والمغرب وإسبانيا ينهيان أزمة دبلوماسية الأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق حول بوتشا بعد مبادرة روسيا والمغرب وإسبانيا ينهيان أزمة دبلوماسية

بعد مبادرة روسيا بفتح تحقيق.. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن التحقيق حول بوتشاوكانت روسيا قد بادرت بإجراء تحقيق بشأن المزاعم الأوكرانية حيث أمر كبير المحققين الروس بإجراء تحقيق رسمي فيما سماه باستفزازات أوكرانيا. وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن رئيس اللجنة أمر بفتح تحقيق إثر نشر أوكرانيا معلومات وصفها بالكاذبة تتهم الجيش الروسي بقتل مدنيين.على صعيد آخر وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات الفحم الروسي في أولى خطواته لاستهداف إيرادات قطاع الطاقة الحيوي في موسكو.وأشار سماق إلى الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا وفلسطين من الولايات المتحدة والدول الغربية - مسلوبة الإرادة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية – مؤكدا أنها جرائم كثيرة ومتعددة ولم يحقق فيها أحد.وذكر أن "المنظمة الدولية تقلب الأمور ليصبح الحق باطلا والعكس صحيح، فالجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ 1948 كون إسرائيل حليف للولايات المتحدة لم يحقق فيها أحد أو جرت بعض محاولات التحقيق الخجولة وتم إغلاق الملفات سريعا".ولفت إلى أن "حظر الفحم الروسي لن يشكل فارقا كبيرا لموارد الخزينة الروسية من مبيعات الطاقة"، موضحا أن "أوروبا بحاجة للطاقة الروسية بكافة أشكالها لكن الخزينة الروسية تعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز الذي يغطي حوالي خمسين في المئة من احتياجات أوروبا سنويا".المغرب وإسبانيا ينهيان أزمة دبلوماسية بعد تحول موقف مدريد من الصحراء الغربيةقال المغرب وإسبانيا إنهما اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على الصحراء الغربية، مما ينهي أزمة دبلوماسية بدأت قبل نحو عام.وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال لقائه بالملك محمد السادس في الرباط على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس تاج الدين لحسين إن إسبانيا أصبحت مقتنعة بجانب دول كبرى أخرى بأن الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع هو تطبيق نظام الحكم الذاتي، فمحاولات الاستفتاء فشلت، خاصةً وأن المغرب اقترح مشروع الاستفتاء في نيروبي في إطار منظمة الوحدة الأفريقية ثم وافق المغرب على مقترح الأمم المتحدة بتنظيم الاستفتاء، وقام بكل الاستعدادات وفق الأمم المتحدة، ولكن فشل الجانب الأخر في تنفيذ ذلك، لذلك دفعت وضعية الجمود التي استمرت لعدة سنين المغرب بأن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي الذي أصبح مجلس الأمن منذ 2009 يعتبره مقترحاً أقرب للجدية والمصداقية والواقعية.وأضاف تاج الدين أن هذه الأسباب هي التي دفعت إسبانيا للرجوع للواقع وتتابع الأمور عن كثب وقررت كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن أن تقبل هذا الواقع وأن تقر مشروع الحكم الذاتي لأنه الأكثر مصداقية والأكثر جدية وواقعية وبالتالي فمن المتوقع أن تأخذ العلاقات بين البلدين منعطفاً تاريخياً على مستوى التعاون الثنائي وعلى مستوى مسارات الارتباط بين أوروبا وأفريقيا".وزير الخارجية التركي يعلن عن خطوات قريبة لتطبيع العلاقات مع مصرأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص تعيين سفيرا في مصر .وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن تركيا "ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع مصر".قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، إن الخطوات الجديدة التي تتحدث عنها تركيا في تطبيق العلاقات مع مصر تأتي امتدادا لأعمال اللجنة المشتركة لبحث إعادة العلاقات مجددا منذ ما يزيد عن عام.وأوضح أن "اللجنة كان لها مشاورات بين مصر وتركيا، أهمها نص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية والتوقف عن دعم الجماعات المرفوضة عربيا".وذكر أن الخطوات التركية تأتي "لإثبات حسن النية للجانب العربي متمثلة في إنهاء قضية خاشقجي وتركه للسلطات السعودية، وأيضا إثارة الأزمات في شرق المتوسط ودعم المرتزقة والجماعات في ليبيا".يمكن متابعة المزيد من التفاصيل عبر عالم سبوتنيك

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