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https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-نخطط-لإرسال-قوافل-مساعدات-إلى-لوغانسك-ودونيتسك-1060976339.html
الأمم المتحدة: نخطط لإرسال قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك
الأمم المتحدة: نخطط لإرسال قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يخطط لإرسال قوافل إلى جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:05+0000
2022-04-08T13:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، جينس لاركيه، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينقل المساعدات إلى شرق أوكرانيا ويخطط لتقديم قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك الأسبوع المقبل مع تغير القتال.ووصف لاركيه، المناطق التي اعترفت بها روسيا كدول مستقلة (لوغانتسك ودونيتسك) بأنها "مناطق ذات اهتمام إنساني أكبر".وزار مدير المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، حيث التقى بالطرفين وناقش الاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار الإنساني المحتمل للصراع، الذي استمر ستة أسابيع.ولفت إلى أنه أبلغ الحكومة الأوكرانية خلال زيارته أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين سيعودون إلى كييف في الأيام المقبلة بعد انسحاب القوات الروسية من المناطق المجاورة، كما تم إنشاء المزيد من المراكز الإنسانية في الشرق، مثل دنيبرو.وفي نفس الإحاطة، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 1500 عامل صحي تلقوا تدريبات للرد على "حادث كيميائي" محتمل في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم أيضًا العلاج في حالة التعرض للمواد الكيميائية ومعدات الحماية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الأمم-المتحدة-ساعدنا-قرابة-900-ألف-شخص-في-أوكرانيا-1060601133.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

الأمم المتحدة: نخطط لإرسال قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك

13:05 GMT 08.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يخطط لإرسال قوافل إلى جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، جينس لاركيه، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينقل المساعدات إلى شرق أوكرانيا ويخطط لتقديم قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك الأسبوع المقبل مع تغير القتال.
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ووصف لاركيه، المناطق التي اعترفت بها روسيا كدول مستقلة (لوغانتسك ودونيتسك) بأنها "مناطق ذات اهتمام إنساني أكبر".
وزار مدير المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، حيث التقى بالطرفين وناقش الاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار الإنساني المحتمل للصراع، الذي استمر ستة أسابيع.

وأضاف لاركيه: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي التزام بوقف إطلاق النار من أي من الجانبين"، مؤكدا أنها ستكون "عملية تدريجية" وأن غريفيث سيواصل العمل لإيجاد اتفاق لوقف إطلاق النار محليًا.

ولفت إلى أنه أبلغ الحكومة الأوكرانية خلال زيارته أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين سيعودون إلى كييف في الأيام المقبلة بعد انسحاب القوات الروسية من المناطق المجاورة، كما تم إنشاء المزيد من المراكز الإنسانية في الشرق، مثل دنيبرو.

وقال لاركيه: "الفكرة هي أن نكون قريبين قدر الإمكان من الأشخاص الأكثر احتياجًا"، مشيرا إلى أنه زار يوم الخميس بوتشا حيث رأى مقبرة جماعية بها 280 جثة وكرر دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل.

وفي نفس الإحاطة، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 1500 عامل صحي تلقوا تدريبات للرد على "حادث كيميائي" محتمل في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم أيضًا العلاج في حالة التعرض للمواد الكيميائية ومعدات الحماية.
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