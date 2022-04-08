https://arabic.sputniknews.com/20220408/الإمارات-تصف-هجوم-تل-أبيب-بـالإرهابي-1060992279.html

الإمارات تصف هجوم تل أبيب بـ"الإرهابي"‏

الإمارات تصف هجوم تل أبيب بـ"الإرهابي"‏

علقت سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، اليوم الجمعة، على الهجوم المسلح الذي ‏استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس.‏ 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T21:22+0000

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وكتبت السفارة على "تويتر": " تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاما) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرون بجراح متفاوتة.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.وهذه العملية، هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، أسفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، دون احتساب حصيلة هجوم "ديزنغوف".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/من-الذي-أبلغ-عن-مكان-منفذ-هجوم-تل-أبيب-وكيف-هرب-إلى-يافا-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-1060977208.html

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