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الإمارات تصف هجوم تل أبيب بـ"الإرهابي"‏
الإمارات تصف هجوم تل أبيب بـ"الإرهابي"‏
علقت سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، اليوم الجمعة، على الهجوم المسلح الذي ‏استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس.‏ 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T21:22+0000
2022-04-08T21:22+0000
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وكتبت السفارة على "تويتر": " تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاما) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرون بجراح متفاوتة.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.وهذه العملية، هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، أسفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، دون احتساب حصيلة هجوم "ديزنغوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/من-الذي-أبلغ-عن-مكان-منفذ-هجوم-تل-أبيب-وكيف-هرب-إلى-يافا-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-1060977208.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم

الإمارات تصف هجوم تل أبيب بـ"الإرهابي"‏

21:22 GMT 08.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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علقت سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، اليوم الجمعة، على الهجوم المسلح الذي ‏استهدف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل أمس.‏
وكتبت السفارة على "تويتر": " تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاما) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرون بجراح متفاوتة.
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
من الذي أبلغ عن مكان منفذ هجوم تل أبيب وكيف هرب إلى يافا... تفاصيل اللحظات الأخيرة
13:28 GMT
ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.
وهذه العملية، هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، أسفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، دون احتساب حصيلة هجوم "ديزنغوف".
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