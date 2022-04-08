https://arabic.sputniknews.com/20220408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-محاولة-تهريب-مخدرات-بالملايين-على-الحدود-المصرية-1060976573.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عملية تهريب مخدرات كانت قادمة من مصر إلى الداخل الإسرائيلي. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:08+0000
2022-04-08T13:08+0000
2022-04-08T13:08+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت الليلة الماضية علمية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية كانت قادمة إلى الداخل الإسرائيلي، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليون شيكل.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، في الخامس من شهر فبراير/ شباط الماضي، أكد خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيكل.وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.وذكر أدرعي، آنذاك، في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, إسرائيل, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات "بالملايين" على الحدود المصرية
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أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عملية تهريب مخدرات كانت قادمة من مصر إلى الداخل الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت الليلة الماضية علمية تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية
كانت قادمة إلى الداخل الإسرائيلي، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليون شيكل.
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، في الخامس من شهر فبراير/ شباط الماضي، أكد خلالها أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيكل.
وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش
رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من مصر باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت من إحباط عملية التهريب وضبط نحو 200 كيلوغرام من المخدرات.
وذكر أدرعي، آنذاك، في تغريدته أن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية.