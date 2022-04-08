https://arabic.sputniknews.com/20220408/الجيش-الروسي-يجلي-188-شخصا-من-منطقة-خيرسون-الأوكرانية-إلى-شبه-جزيرة-القرم-1060961149.html
الجيش الروسي يجلي 188 شخصا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم
الجيش الروسي يجلي 188 شخصا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها أجلت 188 مواطنا روسيا وأجنبيا من منطقة خيرسون بأوكرانيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T03:46+0000
2022-04-08T03:46+0000
2022-04-08T03:46+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "نظم جنود المنطقة العسكرية الجنوبية يوم الخميس النقل الآمن لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسوريا وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يجلي 188 شخصا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم
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قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها أجلت 188 مواطنا روسيا وأجنبيا من منطقة خيرسون بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان "نظم جنود المنطقة العسكرية الجنوبية يوم الخميس النقل الآمن لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسوريا وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.