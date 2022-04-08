https://arabic.sputniknews.com/20220408/الحكومة-اليمنية-تعلن-عودة-سفيرها-إلى-لبنان-1060960146.html

الحكومة اليمنية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

الحكومة اليمنية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عودة سفيرها إلى لبنان، وذلك بعد أشهر من استدعائه على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، بشأن الحرب في اليمن،... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T01:20+0000

2022-04-08T01:20+0000

2022-04-08T01:20+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "تعلن عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي".وعبرت الخارجية اليمنية عن "تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".وجددت "التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها".وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الخارجية اليمنية استدعاء سفيرها لدى لبنان، للتشاور على خلفية تصريحات متلفزة لوزير الإعلام اللبناني حينها جورج قرداحي، سُجلت قبل توليه الوزارة، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" - التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية - تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفاً الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.وأثارت تصريحات الوزير اللبناني استياء السعودية، إذ استدعت سفيرها لدى بيروت، وإمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/أنصار-الله-تعلن-طلب-الحكومة-اليمنية-مهلة-أسبوع-لتبادل-قوائم-تتضمن-2223-أسيرا-1060617669.html

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الحرب على اليمن