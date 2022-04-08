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https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخارجية-الروسية-الناتو-يطيل-أمد-الصراع-ويستخدم-أوكرانيا-كذراع-ضد-روسيا-1060977445.html
الخارجية الروسية: الناتو يطيل أمد الصراع ويستخدم أوكرانيا "كذراع ضد روسيا"
الخارجية الروسية: الناتو يطيل أمد الصراع ويستخدم أوكرانيا "كذراع ضد روسيا"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية: "من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، يطيل... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:29+0000
2022-04-08T13:29+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
الناتو
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وجاء في التعليق: "استمرار الحلف في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، ويدعم إيمان نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والعنف ضد المدنيين ليس فقط في دونباس، ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا".وأضافت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية، اليوم الجمعة: "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي يمتنع دخول الصراع، يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا و ويحركها كذراع ضد روسيا".واستطردت زاخاروفا: "لهذا، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة".واعتبرت زاخاروفا أن "حلف شمال الأطلسي يغلق عينيه عن جرائم نظام كييف، إلى جانب أمور أخرى".وتابعت: "ينس ستولتنبرغ تجنب بشكل مخجل التعليق على إساءة معاملة المسلحين الأوكرانيين لأسرى الحرب الروس، وقال إنه لا يعرف شيئا عن ذلك، أو ربما لا يريد أن يعرف".وأدفت زاخاروفا: "غض الطرف عن جرائم نظام كييف في حلف شمال الأطلسي هو أمر ممنهج".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/المساعدة-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1060972521.html
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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, الناتو

الخارجية الروسية: الناتو يطيل أمد الصراع ويستخدم أوكرانيا "كذراع ضد روسيا"

13:29 GMT 08.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية: "من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، يطيل الناتو أمد الصراع".
وجاء في التعليق: "استمرار الحلف في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، ويدعم إيمان نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والعنف ضد المدنيين ليس فقط في دونباس، ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا".
المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أكثر من 6000 نظام من أنظمة Stinger و Javelin - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
11:44 GMT
وأضافت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية، اليوم الجمعة: "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي يمتنع دخول الصراع، يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا و ويحركها كذراع ضد روسيا".
واستطردت زاخاروفا: "لهذا، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة".
واعتبرت زاخاروفا أن "حلف شمال الأطلسي يغلق عينيه عن جرائم نظام كييف، إلى جانب أمور أخرى".
وتابعت: "ينس ستولتنبرغ تجنب بشكل مخجل التعليق على إساءة معاملة المسلحين الأوكرانيين لأسرى الحرب الروس، وقال إنه لا يعرف شيئا عن ذلك، أو ربما لا يريد أن يعرف".
وأدفت زاخاروفا: "غض الطرف عن جرائم نظام كييف في حلف شمال الأطلسي هو أمر ممنهج".
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