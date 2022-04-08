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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-النازيون-الجدد-في-أوكرانيا-يخططون-لتفجير-مستودعات-كيماوية-في-أفدييفكا-1060992980.html
الدفاع الروسية: النازيون الجدد في أوكرانيا يخططون لتفجير مستودعات كيماوية في أفدييفكا
الدفاع الروسية: النازيون الجدد في أوكرانيا يخططون لتفجير مستودعات كيماوية في أفدييفكا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن القوميون الأوكرانيون أعدوا استفزازًا من خلال تحضير مواد كيميائية في... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T23:42+0000
2022-04-08T23:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إفادة صحفية "في أفدييفكا، استعد مسلحو التشكيلات القومية بشكل كامل لاستفزاز غير إنساني، شمل تسميمًا جماعيًا لسكان المناطق المجاورة بمواد كيميائية سامة".ووفقا له، قام القوميون الأوكرانيون بتعدين مرافق التخزين بمواد كيميائية سامة في مصنع فحم الكوك والكيماويات، والتي يخططون لتفجيرها عند اقتراب تشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: النازيون الجدد في أوكرانيا يخططون لتفجير مستودعات كيماوية في أفدييفكا

23:42 GMT 08.04.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالفريق ميخائيل ميزينتسيف
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن القوميون الأوكرانيون أعدوا استفزازًا من خلال تحضير مواد كيميائية في مستودعات بمصنع في مدينة أفدييفكا والتخطيط لتفجيرها عند اقتراب تشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إفادة صحفية "في أفدييفكا، استعد مسلحو التشكيلات القومية بشكل كامل لاستفزاز غير إنساني، شمل تسميمًا جماعيًا لسكان المناطق المجاورة بمواد كيميائية سامة".
ووفقا له، قام القوميون الأوكرانيون بتعدين مرافق التخزين بمواد كيميائية سامة في مصنع فحم الكوك والكيماويات، والتي يخططون لتفجيرها عند اقتراب تشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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