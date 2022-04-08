https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-أوكرانية-بشأن-قصف-روسي-لمحطة-قطار-كراماتورسك-1060970077.html
الدفاع الروسية تنفي مزاعم أوكرانية بشأن قصف روسي لمحطة قطار كراماتورسك
الدفاع الروسية تنفي مزاعم أوكرانية بشأن قصف روسي لمحطة قطار كراماتورسك
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/نيسان. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:59+0000
2022-04-08T09:59+0000
2022-04-08T09:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول "الهجوم الصاروخي" الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل، في محطة سكة الحديد في مدينة كراماتورسك تعد استفزازا وغير صحيحة على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام إطلاق نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تنفي مزاعم أوكرانية بشأن قصف روسي لمحطة قطار كراماتورسك
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول "الهجوم الصاروخي" الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل، في محطة سكة الحديد في مدينة كراماتورسك تعد استفزازا وغير صحيحة على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام إطلاق نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.