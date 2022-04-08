https://arabic.sputniknews.com/20220408/الرئيس-الفلسطيني-يدين-عملية-تل-أبيب-1060965301.html
الرئيس الفلسطيني يدين عملية تل أبيب
الرئيس الفلسطيني يدين عملية تل أبيب
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:55+0000
2022-04-08T07:55+0000
2022-04-08T07:55+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الجمعة، عن الرئيس عباس أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".وشدد الرئيس الفلسطيني على أننا "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة"، مشيرا إلى خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وما يقوم به المستوطنون المتطرفون من أعمال استفزازية في كل مكان.وحذّر محمود عباس من استغلال حادث تل أبيب للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، لافتا إلى أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إسرائيل-تغلق-حاجز-الجلمة-قرب-جنين-في-أعقاب-عملية-تل-أبيب-1060964647.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يدين عملية تل أبيب
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"
، صباح اليوم الجمعة، عن الرئيس عباس أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أننا "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة"، مشيرا إلى خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وما يقوم به المستوطنون المتطرفون من أعمال استفزازية في كل مكان.
وحذّر محمود عباس من استغلال حادث تل أبيب للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، لافتا إلى أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب
، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني
، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.