https://arabic.sputniknews.com/20220408/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-رغم-العقوبات-1060974721.html
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو رغم العقوبات
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو رغم العقوبات
يستمر الروبل في الارتفاع، حيث انخفض الدولار إلى 71.70 روبل، واليورو - إلى 77.15 روبل. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:14+0000
2022-04-08T12:14+0000
2022-04-08T12:14+0000
روسيا
اقتصاد
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يستمر الروبل في النمو بسرعة، اليوم الجمعة، فقد انخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.انخفض سعر صرف الدولار في حسابات الغد بمقدار 3.14 روبل، إلى 72.61 روبل، وسعر صرف اليورو - بمقدار 3.65 روبل، إلى 77.80 روبل.وكان قد وافق اليوم الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا. وشملت العقوبات فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو رغم العقوبات
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يستمر الروبل في الارتفاع، حيث انخفض الدولار إلى 71.70 روبل، واليورو - إلى 77.15 روبل.
يستمر الروبل في النمو بسرعة، اليوم الجمعة، فقد انخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.
انخفض سعر صرف الدولار في حسابات الغد بمقدار 3.14 روبل، إلى 72.61 روبل، وسعر صرف اليورو - بمقدار 3.65 روبل، إلى 77.80 روبل.
وكان قد وافق اليوم الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الخامسة ضد روسيا
. وشملت العقوبات فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس/آب 2022، وفرض حظر على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على شركات النقل بالسيارات في روسيا وبيلاروسيا.
وتشمل الإجراءات أيضا "حظرا كاملا على تعاملات أربعة بنوك رئيسية". كما تفرض عقوبات على "رجال أعمال، وكبار المسؤولين في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة، فضلا عن أفراد عائلات الأشخاص
الخاضعين للعقوبات".