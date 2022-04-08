https://arabic.sputniknews.com/20220408/السلطات-الجزائرية-لا-صحة-لما-يشاع-إعلاميا-حول-فتح-الملاعب-أمام-الجمهور-1060963062.html
السلطات الجزائرية: لا صحة لما يشاع إعلاميا حول فتح الملاعب أمام الجمهور
السلطات الجزائرية: لا صحة لما يشاع إعلاميا حول فتح الملاعب أمام الجمهور
أكدت السلطات الجزائرية أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فتح الملاعب أمام الجمهور مرة أخرى. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:44+0000
2022-04-08T06:44+0000
2022-04-08T06:44+0000
الجزائر
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وحسب بيان نشرته وزارة الاتصال الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن ما يشاع حول قرار فتح الملاعب أمام الجمهور غير صحيح.وقال البيان: "بعض وسائل الإعلام بثت اليوم خبرا لا أساس له من الصحة والذي يخص جمهورا واسعا خاصة شريحة الشباب حول مسألة فتح الملاعب امام الجمهور بولاية الجزائر".وطالبت الوزارة الجزائرية وسائل الإعلام بضرورة "تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة".يشار إلى أن والي ولاية قسنطينة مسعود جاري كان قد قرر، السبت الماضي، فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور.وعلل القرار بأنه ياتي في سياق "الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بناء على تحسن الوضع الصحي".
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الجزائر
السلطات الجزائرية: لا صحة لما يشاع إعلاميا حول فتح الملاعب أمام الجمهور
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أكدت السلطات الجزائرية أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فتح الملاعب أمام الجمهور مرة أخرى.
وحسب بيان نشرته وزارة الاتصال الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني
وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن ما يشاع حول قرار فتح الملاعب أمام الجمهور غير صحيح.
وقال البيان: "بعض وسائل الإعلام بثت اليوم خبرا لا أساس له من الصحة والذي يخص جمهورا واسعا خاصة شريحة الشباب حول مسألة فتح الملاعب امام الجمهور
بولاية الجزائر".
وطالبت الوزارة الجزائرية وسائل الإعلام بضرورة "تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة".
وشدد البيان على "ضرورة التحقق من المعلومة ومن مصادرها تفاديا لنشر وبث معلومات لا أساس لها من الصحة، والتي تدخل ضمن نطاق الأخبار الكاذبة"، حسب نص البيان.
يشار إلى أن والي ولاية قسنطينة
مسعود جاري كان قد قرر، السبت الماضي، فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور.
وعلل القرار بأنه ياتي في سياق "الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بناء على تحسن الوضع الصحي".