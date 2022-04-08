https://arabic.sputniknews.com/20220408/القوات-الروسية-تظهر-إمكانياتها-العالية-في-أوكرانيا-1060961777.html
القوات الروسية تظهر إمكانياتها العالية في أوكرانيا
القوات الروسية تظهر إمكانياتها العالية في أوكرانيا
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن القوات الروسية أظهرت فعالية عالية ضد المنشآت العسكرية المفروض تدميرها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T05:05+0000
2022-04-08T05:05+0000
2022-04-08T05:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح أن عملية تدمير الهدف المحدد تستغرق بضع دقائق فقط بفضل ما تملكه القوات من إمكانيات مترابطة لاكتشاف الأهداف وضربها.وعن كيفية التعامل مع الأهداف اللازم اكتشافها وتدميرها، قال المصدر إن الطائرات المسيرة تقوم، مثلا، باكتشاف موقع لراجمات صواريخ تابعة للجيش الأوكراني. ويتم نقل هذه المعلومات بشكل أوتوماتيكي إلى مركز القيادة الذي يقرر تدمير الهدف المكتشف ويعين بطارية المدفعية لقصف الموقع، ثم تطلق البطارية النار مسترشدة بالمعلومات الواردة من الطائرات المسيرة بينما تقوم إحداها بتسجيل الإصابات.وأضاف أن الفاصل الزمني بين اكتشاف الهدف والقضاء عليه يتراوح بين ثلاث دقائق وخمس دقائق.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني، وتحرير أوكرانيا من النازية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تظهر إمكانياتها العالية في أوكرانيا
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قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن القوات الروسية أظهرت فعالية عالية ضد المنشآت العسكرية المفروض تدميرها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضح
أن عملية تدمير الهدف المحدد تستغرق بضع دقائق فقط بفضل ما تملكه القوات من إمكانيات مترابطة لاكتشاف الأهداف وضربها.
وعن كيفية التعامل مع الأهداف اللازم اكتشافها وتدميرها، قال المصدر إن الطائرات المسيرة تقوم، مثلا، باكتشاف موقع لراجمات صواريخ تابعة للجيش الأوكراني. ويتم نقل هذه المعلومات بشكل أوتوماتيكي إلى مركز القيادة الذي يقرر تدمير الهدف المكتشف ويعين بطارية المدفعية لقصف الموقع، ثم تطلق البطارية النار مسترشدة بالمعلومات الواردة من الطائرات المسيرة بينما تقوم إحداها بتسجيل الإصابات.
وأضاف أن الفاصل الزمني بين اكتشاف الهدف والقضاء عليه يتراوح بين ثلاث دقائق وخمس دقائق.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني، وتحرير أوكرانيا من النازية.